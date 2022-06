Austrália supera Peru nos pênaltis e garante vaga na Copa do Mundo de 2022

A Austrália vai estar na Copa do Mundo do Catar de 2022. A seleção superou o Peru em partida realizada nesta segunda- feira (13), no Al Rayyan Stadium, em Doha, no Catar.

O jogo foi bem parado e lento, as equipes criaram poucas chances e não conseguiram balançar as redes do tempo normal. Na prorrogação, o placar não mudou. Já nas penalidades máximas, o empate permaneceu nas cinco primeiras cobranças. Cada time desperdiçou uma. Na sexta tentativa, a Austrália converteu e o Peru parou nas mãos do goleiro Redmayne, que entrou no fim do segundo tempo da prorrogação.

A Austrália garantiu a penúltima vaga para a Copa e integra o mesmo grupo que Dinamarca, Tunísia e França, seleção que irá enfrentar em seu jogo de estreia no Mundial.

Veja como foi | Austrália x Peru

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Sportv 2, a partir das 15h.

Palpites

Escalações

Peru: Gallese; Advincula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Pena, Gonzáles; Carrillo, Lapadula, Cueva. Técnico: Ricardo Gareca.

Austrália: Ryan; Atkinson, Rowles, Wright, Behich; Mooy; Boyle, Irvine, Leckie; Hrustic, Maclaren. Técnico: Graham Arnold.

Ficha técnica | Austrália x Peru

Onde: Al Rayyan Stadium, Catar.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv 2