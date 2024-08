Emprestado pelo Fortaleza, Thiago Galhardo ironiza vitória do Goiás sobre o Ceará: ‘tudo normal’

Thiago Galhardo, atacante emprestado pelo Fortaleza ao Goiás, ironizou nas redes sociais a vitória do Esmeraldino sobre o Ceará na noite da última segunda-feira (13), pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão 2024.

“Tudo normal pelo Centro-Oeste e Nordeste. [...] Esperou o contato, contato veio. Pênalti! E tudo normal por aqui”, disse Galhardo nas redes sociais. Ele sofreu o pênalti que resultou no gol da virada do Goiás sobre o Ceará. O goleiro Tadeu converteu a cobrança.

Legenda: Thiago Galhardo ironiza vitória do Goiás sobre o Ceará Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Thiago Galhardo ironiza vitória do Goiás sobre o Ceará Foto: Reprodução/Instagram

Na partida do primeiro turno entre Ceará e Goiás, na Arena Castelão, Thiago Galhardo já havia protagonizado uma cena que foi considerada como provocação por parte de torcedores do Alvinegro de Porangabuçu.

Ele foi o único jogador do Goiás a ficar de costas para a torcida do Ceará durante a execução do Hino Nacional Brasileiro na Arena Castelão, instantes antes do início da partida entre Ceará e Goiás pela primeira rodada da Série B do Brasileirão 2024.

Thiago Galhardo pertence ao Fortaleza e foi emprestado ao Goiás até o final da temporada 2024. Além disso, o atacante tem uma história com o próprio Ceará, tendo vestido a camisa do Vovô na temporada 2019.