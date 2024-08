Diretor do Ceará se revolta com arbitragem de jogo contra o Goiás por ‘erros crassos’; veja vídeo

Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, foi a público na noite da última segunda-feira (13) manifestar a insatisfação do clube com a arbitragem da partida contra o Goiás, pela Série B do Brasileirão 2024. O Vovô foi derrotado por 2 a 1 em jogo marcado por polêmicas.

“Infelizmente a gente é obrigado a vir a público em posição institucional. A gente tem feito um trabalho, disputa uma competição muito difícil e tem que bater de frente com o que aconteceu aqui hoje. É um absurdo”, disse Haroldo em vídeo nas redes sociais.

O diretor se refere a lances polêmicos, que resultaram nos gols do Goiás. A primeira reclamação seria de um duplo toque de Tadeu na cobrança do primeiro pênalti. A segunda seria de uma falta sobre Jean Irmer no lance que resultou no segundo pênalti do Goiás.

O principal questionamento por parte dos torcedores foi o fato do árbitro da partida, Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), não ter ido ao monitor para revisão juntamente com o árbitro de vídeo (VAR), Thiago Duarte Peixoto (SP), em nenhum dos dois lances.

“O pênalti é discutível, mas a execução do pênalti é absurda! Por que o VAR não reviu? Vamos fazer representação. O presidente já está se movimentando. O Ceará não vai ficar calado! Ninguém vai fazer o Ceará de brinquedo”, completou o dirigente.

Não é a primeira vez que esse árbitro faz isso com o Ceará. Inclusive aqui nesse mesmo estádio já nos prejudicou absurdamente. O VAR era de São Paulo, o árbitro do VAR é do interior de São Paulo, onde há times disputando conosco. Nós não vamos aceitar. Não é possível que além de ter que ganhar em campo, tenhamos que enfrentar situações tão absurdas, erros crassos! Haroldo Martins Diretor de futebol do Ceará

Com o resultado, o Ceará terminou a 20ª rodada na sétima colocação da Série B, somando 29 pontos em 20 rodadas disputadas. A distância para o G-4 atualmente é de quatro pontos, com o primeiro time dentro deste grupo sendo o América-MG, com 33 pontos.

“O Ceará é um clube grande, não aceita esse tipo de postura. [...] Somos um clube sério, grande e que está num campeonato sério. Se a arbitragem não tem critério, qualidade, o que se espera da comissão de arbitragem é que não esteja no quadro por interesse conflitante. A gente espera que isso seja revisto. A gente espera posição e correção por parte da CBF e da comissão de arbitragem”, completou Haroldo.

O Ceará volta a campo no próximo sábado (17), quando recebe o Mirassol na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série B. A bola rola às 17h (horário de Brasília) para a partida.