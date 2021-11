Emprestado pelo Fortaleza, lateral Carlinhos tem acerto com Botafogo para 2022

O lateral esquerdo Carlinhos deve permanecer no Botafogo para a temporada de 2022. Emprestado pelo Fortaleza para a disputa da Série B de 2021, o atleta de 35 anos possui vínculo com o time cearense até dezembro e não está nos planos do técnico argentino Vojvoda para o ano seguinte.

Segundo o ge, o jogador firmou pré-contrato com o Botafogo para a disputa do Campeonato Carioca. Em caso de rendimento positivo, irá receber expansão contratual visando o Brasileirão. Campeão da Segundona, o time iniciou a montagem do elenco com aval do treinador Enderson Moreira.

Leia mais Alexandre Mota Ceará e Fortaleza mantêm maioria dos elencos para 2022: veja atletas e contratos no fim

Na temporada, Carlinhos participou de 16 partidas, com um gol e uma assistência. A chegada foi em agosto junto do volante Luiz Henrique, também emprestado pelo Leão. O meia de 22 anos teve menos destaque e deve retornar ao Pici, onde tem o contrato encerrado em 2023.

Legenda: Luiz Henrique participou de 11 partidas do Botafogo e teve poucas chances como titular Foto: Vitor Silva / Botafogo

No Fortaleza desde 2019, o lateral soma 100 exibições com a camisa tricolor, participando dos títulos da Copa do Nordeste (2019) e do Estadual (2019-2020-2021). Para a posição, adaptada no 3-5-2, Vojvoda costuma utilizar o lateral Bruno Melo e o meia Lucas Crispim no lado esquerdo.