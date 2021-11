Saiba quem são os 4 times que subiram na Série B 2021 para a Série A 2022

A Série B do Campeonato Brasileiro terminou, e os 4 clubes que conquistaram acesso para a Série A 2022 foram revelados. O Avaí, nesta última rodada, se uniu a Botafogo, Goiás e Coritiba, que já haviam subido por antecipação.

A vaga do Avaí veio de forma dramática. O clube catarinense dependia apenas de si, mas saiu perdendo para o Sampaio Corrêa, com gol de Ciel no primeiro tempo. A virada veio no segundo tempo, com gols de Valdívia e Renato, o último aos 49 do segundo tempo.

Veja quem são os 4 times que irão jogar a Série A em 2022

Botafogo

Goiás

Coritiba

Avaí

O principal concorrente, o CSA fez o dever de casa, no estádio Rei Pelé, goleando o lanterninha Brasil de Pelotas por 4 a 0. Matheus Felipe, Marco Túlo, Dellatorre e Iury marcaram os gols do Azulão.

Outro time que poderia encostar, o CRB, rival do CSA, foi derrotado fora de casa para o Operário Ferroviário por 2 a 0.

Rebaixados da Série B

Os quatro rebaixados da Série B 2021 também foram conhecidos. Remo e Vitória não conseguiram escapar e se uniram a Confiança e Brasil de Pelotas na Série C 2022. Três dos quatro rebaixados são equipes do Norte/Nordeste.

Rebaixados da Série A

Até o momento somente a Chapecoense está retornando para a Série B 2022 matematicamente. Mas o Sport está praticamente sem chances, após perder para São Paulo. Grêmio também vive situação complicada. Juventude, Bahia, Atlético-GO, Cuiabá e Athletico-PR estão ameaçados pela 4ª vaga.