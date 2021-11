Saiba quem são os rebaixados da Série B 2021 e os 20 times da Série C 2022

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 definiu as 4 equipes que subiram (Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí) e as 4 equipes que caíram para a Série C 2022.

E três dos quatro times rebaixados são do Norte e Nordeste do País. Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas vão disputar a terceira divisão no próximo ano.

Rebaixados da Série B 2021 e que irão jogar a Série C

Remo

Vitória

Confiança

Brasil de Pelotas

Eles se juntam a outros 16 times que já estavam confirmados na competição, entre eles três equipes cearenses: Ferroviário, Floresta e Atlético Cearense.

Conheça os 20 times da Série C 2022

Manaus

Ypiranga-RS

Botafogo-PB

Paysandu

Volta Redonda

Ferroviário

Altos

Floresta

Figueirense

São Jose-RS

Botafogo-SP

Mirassol

Brasil de Pelotas

Vitória

Remo

Confiança

Aparecidense

Campinense

Atlético- CE

ABC