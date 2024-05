Em reunião com diretoria, Kobayashi pede reforços e Ferroviário anuncia 3 jogadores

A goleada sofrida pelo Ferroviário na estreia do técnico Paulinho Kobayashi, um revés de 4 a 0 para o ABC-RN, gerou uma reunião entre comissão técnica e diretoria do time coral para discutir o restante da Série C do Brasileiro. A conclusão foi que o Tubarão da Barra precisa de mudanças no elenco.

Kobayashi pediu reforços para posições específicas e alguns nomes devem deixar a Barra do Ceará. Os dois primeiros a rescindir com o Ferroviário, inclusive, já foram anunciados na tarde desta quarta-feira (22). O atacante Wendson, que fez apenas uma partida, e o zagueiro Geninho foram desligados do clube.

Em contrapartida, teve 3 caras novas chegando ao Elzir Cabral. O goleiro Rafael Mariano, o zagueiro Naldo e o lateral-esquerdo Renan Luis são os mais novos reforços do Ferroviário. Os três se juntam ao meia Romarinho como recém-contratados para a sequência da Série C.

A ideia é que esses reforços já estejam à disposição para o jogo contra o Floresta, marcado para a próxima terça-feira (28), válido pela 6ª rodada da fase inicial da Série C.

Em quatro rodadas disputadas (pois o jogo contra o São José-RS foi adiado), o Ferroviário faturou apenas um ponto e está na zona de rebaixamento, na 18ª posição. Contratado para tirar o time desta situação, Paulinho Kobayashi fez críticas duras depois da goleada sofrida para o ABC.

“Vamos assumir nossas culpas, eu me coloco na frente, mas temos que tomar atitude e mudar. Não adianta dar sequência ao trabalho e cavar um poço para mim mesmo. Para mim não faz sentido. Tenho que mudar, fazer a diferença e deixar o Ferroviário onde deixei ano passado, no mínimo na Série C”, disse em coletiva.