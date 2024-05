Ferroviário tem seu pior início de Série C em 17 participações; veja comparativo

O começo de Série C do Ferroviário é muito ruim. O pior da história do clube em 17 participações. Nunca em 4 rodadas, o Tubarão da Barra pontuou tão pouco, ligando o sinal de alerta para a sequência da competição nacional, que promete ser árdua.

O time coral está em 18º com 1 ponto em 4 jogos, tendo marcado apenas 3 gols e sofrendo 13. Foram 9 gols sofridos só nos últimos 2 jogos, ao ser goleado por São Bernardo (5x0 no estádio 1º de maio) e ABC (4x0 no Presidente Vargas).

O Ferrão ainda tem 15 jogos para buscar uma reação na competição, evitando o rebaixamento, que hoje é a realidade do clube. Deixar o Z4 vai exigir uma concentração e força mental dos todos na Barra do Ceará. Pensar em G8 é utopia, e já são 6 pontos para o Figueirense, 8º colocado.

O técnico Paulinho Kobayashi chegou agora, treinou o time apenas diante do ABC no PV, mas ele já recebeu um choque de realidade e sua entrevista coletiva pós-jogo evidencia isso. É nítido que a Série C tem um nível muito superior a Série D de 2023 vencida pelo Peixe. Ou seja, o clube precisará investir e reforçar o elenco para evitar um rebaixamento.

Histórico

O Ferrão é um time que tem história na Série C. São 17 participações já contando a de 2024 e o clube sempre teve arrancadas no início do certame. De 2019 a 2022, campanhas recentes, o Ferrão sempre somou uma boa pontuação nos primeiros 4 jogos. A campanha que mais se aproxima da atual foi em 1988, primeira participação, quando somou 3 pontos em 4 jogos. Veja histórico coral.

Legenda: O Ferroviário foi goleado pelo ABC na estreia do técnico Paulinho Kobayashi Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

2022 (6 pontos em 4 jogos)

Mirassol 2x1 Ferroviário

Ferroviário 1x3 ABC

Atlético Cearense 0x1 Ferroviário

Ferroviário 1x0 Botafogo-PB

2021 (7 pontos em 4 jogos)

Botafogo-PB 0x0 Ferroviário

Ferroviário 1x0 Altos

Ferroviário 1x0 Santa Cruz

Tombense 3x0 Ferroviário

2020 (9 pontos em 4 jogos)

Ferroviário 2x0 Botafogo-PB

Remo 2x1 Ferroviário

Ferroviário 4x0 Vila Nova-GO

Treze 0x3 Ferroviário

2019 (10 pontos em 4 jogos)

Botafogo-PB 1x1 Ferroviário

Ferroviário 3x0 Santa Cruz

Náutico 0x1 Ferroviário

Ferroviário 1x0 Globo/RN

2006 (7 pontos em 4 jogos)

Ferroviário 3x1 Ypiranga-PE

Treze 1x1 Ferroviário

Potiguar 1x2 Ferroviário

Ferroviário 0x2 Potiguar

2005 (9 pontos em 4 jogos)

Ferroviário 5x2 Serrano-PE

Icasa 2x1 Ferroviário

Piauí 0x2 Ferroviário

Ferroviário 1x0 Piauí

2004 (4 pontos em 4 jogos)

Ferroviário 2x0 Parnahyba

Limoeiro 4x2 Ferroviário

Ferroviário 1x1 River-PI

River-PI 1x0 Ferroviário

2003 (2 pontos em 4 jogos)

Guarany de Sobral 0x0 Ferroviário

Itapipoca 2x1 Ferroviário

Ferroviário 2x3 Itapipoca

Ferroviário 1x1 Guarany de Sobral

2002 (8 pontos em 4 jogos)

River-PI 0x1 Ferroviário

Maranhão 0x1 Ferroviário

Ferroviário 0x0 Maranhão

Ferroviário 1x1 River-PI

2001 (10 pontos em 4 jogos)

Moto Club 1x3 Ferroviário

Caxiense 0x0 Ferroviário

Ferroviário 1x0 Tocantinópolis

Ferroviário 1x0 River-PI

1998 (5 pontos em 4 jogos)

Moto Club 3x1 Ferroviário

Picos 1x1 Ferroviário

Ferroviário 1x1 Picos

Ferroviário 2x0 Moto Club

1997 (4 pontos em 4 jogos)

Potiguar 0x2 Ferroviário

Ferroviário 1x1 Quixadá

Picos 1x0 Ferroviário

Quixadá 0x0 Ferroviário

1996 (7 pontos em 4 jogos)

River-PI 0x1 Ferroviário

Corisabbá 3x1 Ferroviário

Fortaleza 2x2 Ferroviário

Ferroviário 2x1 Fortaleza

1995 (7 pontos em 4 jogos)

Fortaleza 2x2 Ferroviário

Ferroviário 3x1 Potiguar

Ferroviário 3x0 Alecrim

Fortaleza 1x0 Ferroviário

1992 (4 pontos em 4 jogos)

Auto Esporte/PB 1x1 Ferroviário

Vitória-PE 2x1 Ferroviário

CRB 4x2 Ferroviário

Treze 5x3 Ferroviário

1988 (3 pontos em 2 jogos)

Ferroviário 0x1 Campinense

Ferroviário 0x1 ABC

América-RN 2x3 Ferroviário

ABC 3x1 Ferroviário