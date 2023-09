Em bom momento no Fortaleza, Guilherme comenta sobre relação com Vojvoda e mira renovação

Antes alvo de críticas, hoje queridinho da torcida, o atacante Guilherme vive um bom momento com a camisa do Fortaleza. No Pici desde fevereiro deste ano, o jogador foi peça fundamental na classificação histórica do Leão para as semifinais da Copa Sul-Americana de 2023, marcando três gols nas duas partidas diante do América-MG. Em entrevista ao vivo para o Jogada 1º Tempo, da TV Diário, nesta sexta-feira (01), o atleta afirmou que o treinador Juan Pablo Vojvoda foi importantíssimo para a "virada de chave" com a camisa tricolor.

"A parcela dele é muito grande. Primeiro, por não ter, em nenhum momento, desacreditado do Guilherme. Pelo contrário. Não só comigo, ele tem um cuidado especial com cada atleta e, com certeza, de uma forma diferente. Ele consegue enxergar o momento de cada jogador, ele consegue enxergar a necessidade de determinado jogador em determinado momento que o jogador está passando. Ele também tem uma comissão e todo um grupo, uma equipe por trás, que ajuda ele também nisso, a enxergar essas coisas. E claro, nas conversas, quando a gente ia pros vídeos, quando a gente ia lá na sala dele, até mesmo num bate-papo rápido no campo durante os treinamentos. Então, o professor foi muito fundamental para que eu não perdesse a confiança, o ânimo, que eu não deixasse cair e não me colocasse pra baixo. Pelo contrário, todos os dias, não só ele, mas todo mundo me colocava pra cima, porque todo mundo estava vendo que, por mais que o momento fosse complicado, eu não deixei de fazer o que tinha que ser feito em nenhum dia. Eu sou um cara que nunca reclamei, simplesmente, trabalhava e trabalhava, acreditando que um dia ia mudar. Eu entrava nos jogos confiante em fazer o meu melhor e poder ajudar a minha equipe, os meus companheiros, para que o Fortaleza vencesse e com isso o Guilherme também", disse.

Guilherme tem contrato de empréstimo válido com o Fortaleza até o fim do ano de 2023. Atleta do Grêmio, o paulista de 28 anos comentou que gostaria de permanecer no clube cearense, pois encontrou um ambiente extremamente familiar e se sente muito bem no Leão.

Legenda: Guilherme marcou o primeiro gol da vitória sobre o América-MG na Arena Castelão. Foto: LC Moreira / SVM