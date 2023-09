Fortaleza se consolida no continente e é o 1º nordestino a chegar à semifinal da Copa Sul-Americana

SUL-AMERICANA NA ERA MODERNA

Em 2002, a Sul-Americana substituiu a Copa Mercosul e se tornou a segunda maior competição de clubes da América do Sul, ficando atrás apenas da Libertadores. No entanto, foi somente em 2009 que o primeiro clube nordestino disputou a competição, com a presença do Vitória, que chegou às oitavas em participação de estreia. Veja as melhores campanhas abaixo:

Melhores campanhas de nordestinos na Sul-Americana

2017 - Sport (quartas, 4ª fase – 8 jogos 3V, 1E e 4D)

2018 - Bahia (quartas, 4ª fase – 8 jogos 4V, 1E e 3D)

2020 - Bahia (quartas, 4ª fase – 8 jogos; 4V, 1E e 3D)

2022 - Ceará (quartas, 4ª fase – 10 jogos; 9V, 0E e 1D)

2023 - Fortaleza (semifinais - 10 jogos; 8V, 1E e 1D)