Vojvoda exalta classificação do Fortaleza na Sul-Americana e avisa: 'Queremos mais'

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após a histórica classificação do Fortaleza para as semifinais da Copa Sul-Americana. O treinador exaltou a classificação leonina após mais uma vitória diante do América/MG e avisou que o clube quer mais.

"Não estou aqui para chegar só a essa fase. Queremos mais, porque o clube ainda não chegou ao topo. Os jogadores têm que continuar crescendo, todos temos que melhorar muito. Amanhã é outro dia e temos que continuar para fazer o Fortaleza maior ainda", disse ele.

Trabalho construído

Para Vojvoda, chegar na semifinal da Sul-Americana e sonhar com o título internacional é fruto de um trabalho longevo no Fortaleza.

"Significa muito por todo o trabalho de toda a estrutura do clube. Eu falei com os jogadores, parabenizei jogadores, comissão técnica, estamos à frente de um trabalho que muitos estão por trás. É um trabalho de muitos anos, de responsabilidade. Nos momentos ruins, continuamos acreditando, confiando. Estamos trabalhando e superamos. Nos momentos bons, é manter os pés no chão. Trabalhar com humildade. Exigir que temos que continuar crescendo", finalizou o treinador.