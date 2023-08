Fortaleza x América-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A noite desta quinta-feira (31) pode ser histórica na trajetória do Fortaleza. A equipe do Pici entra em campo contra o América-MG para tentar garantir uma vaga inédita nas semifinais da Copa Sul-Americana. Depois de vencer o confronto de ida, agora o time recebe o Coelho na Arena Castelão às 19h (horário de Brasília) com a vantagem de 3x1 no placar.

O Leão, que fez uma das melhores campanhas da competição até aqui, está a um passo de concretizar a classificação. Além da boa fase na temporada, cinco jogos de invencibilidade com quatro vitórias seguidas, o time ainda vai contar com o apoio do torcedor nas arquibancadas, a expectativa é de lotação no gigante da Boa Vista.

Do outro lado, o América tenta reverter um placar complicado construído pelo Tricolor no primeiro jogo. A equipe mineira ainda divide as atenções com a situação difícil que vive na Série A, o Coelho é o lanterna da competição, com apenas 13 pontos conquistados.

Transmissão

A partida tem transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Paramount+. Na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confrontos com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

A fase atual do Fortaleza é positiva. Além da vantagem já construída no confronto da Sul-Americana, o time conseguiu engatar uma sequência de vitórias no Brasileirão que trouxeram tranquilidade para o duelo contra o Coelho. Na Série A, o Leão é o 8º colocado, com 32 pontos e próximo da zona de G-6.

No ataque, a equipe também voltou a ganhar destaque. Nos últimos cinco jogos, foram 12 gols marcados, com média de 2,4 gols por partida durante esse período. Na temporada, até aqui, a equipe já balançou as redes 103 vezes e é o time da primeira divisão com mais gols no ano.

Para o jogo desta quinta, Vojvoda conta com um retorno importante no setor ofensivo. Machuca, que estava no Departamento Médico, já foi liberado e volta a ser opção do treinador. Já Calebe ainda é dúvida. Nos desfalques, Caio Alexandre é baixa no meio campo por suspensão.

Já a situação do América-MG é o oposto. Embora a equipe tenha vencido o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, ainda é o lanterna da competição e, na Sul-Americana, precisa reverter o placar de 3x1 construído pelo Fortaleza.

O retrospecto do Coelho em jogos como visitante na temporada também não é animador. Em 25 partidas, o time venceu apenas seis e é o pior visitante da Série A.

Mas, internamente, o triunfo contra o Tricolor Paulista despertou esperança na comissão técnica e no elenco. O treinador Fabián Bustos espera que o resultado positiva possa reascender a confiança da equipe para a sequência da temporada.

Para o duelo contra o Leão, o time não conta com Adyson, Aloísio, Benítez, Júlio, Marlon, Nicolas e Wanderson, todos entregues ao Departamento Médico.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Pedro Augusto, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Machuca (Guilherme) e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Iago Maidana, Burgos e Danilo Avelar; Javier Méndez (Lucas Kal), Martinez e Juninho; Felipe Azevedo, Mastriani e Rodrigo Varanda. Treinador: Fabián Bustos.

Ficha Técnica | Fortaleza x América-MG

Local: Arena Castelão

Horário: 19h (horário de Brasília)

Data: 31/08/2023

Transmissão: Paramount+

Árbitro: Felipe González

Assistente 1: Jose Retamal

Assistente 2: Miguel Rocha

VAR: Carlos Orbe