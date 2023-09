Fortaleza se torna o clube cearense com mais vitórias em competições internacionais; veja números

Com o triunfo diante do América-MG nesta quinta-feira (31), o Fortaleza se tornou o clube cearense com mais vitórias em competições internacionais em toda a história. O resultado que garantiu a vaga nas semifinais da Sul-Americana de 2023 é a 13ª vitória do Leão nas competições da Conmebol. O Tricolor superou o Ceará e agora leva a melhor com 13 resultados positivos contra 12 do rival.

O Fortaleza estreou em competições internacionais em 2020, diante do Independiente-ARG na primeira fase da Sul-Americana. Após a derrota na partida de ida por 1 a 0, O Leão conquistou seu primeiro triunfo no jogo da volta, quando venceu por 2 a 1. No entanto, o resultado não foi o suficiente, pois o time argentino se qualificou pelo gol marcado fora de casa.

Legenda: Ficou o sentimento de frustração do Fortaleza com a classificação do Independiente, na Arena Castelão, no fim do jogo Foto: Thiago Gadelha

Em 2022, o Fortaleza retornou às competições internacionais, desta vez na Libertadores. Na disputa da principal competição de clubes do continente pela primeira vez, o time tricolor venceu metade das partidas disputadas na fase de grupos. Uma vitória contra o Colo-Colo-CHI por 4 a 3, fora de casa, e duas sobre o Alianza Lima: 2 a 1 em casa e 2 a 0 fora.

Legenda: O Fortaleza venceu o Alianza Lima por 2 a 1, no jogo de ida Foto: Thiago Gadelha/SVM

ATUAL TEMPORADA

Na atual temporada, o Leão iniciou disputando a Pré-Libertadores e, após empatar o confronto de ida, venceu o Deportivo Maldonado-URU por 4 a 0, no Castelão, pela segunda fase eliminatória. Na fase seguinte, a última antes dos grupos, o Tricolor enfrentou o Cerro Porteño e foi derrotado nos dois jogos. Mesmo com a eliminação na Libertadores, o Leão se classificou para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Legenda: O Fortaleza disputa a Copa Sul-Americana de 2023 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Na Sula, o time vive um momento mágico. O Leão é a primeira equipe nordestina a chegar à semifinal da competição. Na campanha, o time de Juan Pablo Vojvoda tem oito vitórias (duas sobre o Palestino-CHI, duas contra o San Lorenzo-ARG, duas diante do América-MG, uma frente ao Estudiantes de Mérida-VEN e outra sobre o Libertad-PAR) nos 10 jogos realizados.

VITÓRIAS DE FORTALEZA E CEARÁ EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

Fortaleza

Copa Sul-Americana 2020:

Fortaleza 2 x 1 Independiente-ARG

Libertadores 2022:

Fortaleza 2 x 1 Alianza Lima-PER Alianza Lima-PER 0 x 2 Fortaleza Colo-Colo-CHI 3 x 4 Fortaleza

Libertadores 2023:

Fortaleza 4 x 0 Deportivo Maldonado-URU

Copa Sul-Americana 2023:

Fortaleza 4 x 0 Palestino-CHI San Lorenzo-ARG 0 x 2 Fortaleza Fortaleza 6 x 1 Estudiantes de Mérida-VEN Fortaleza 3 x 2 San Lorenzo-ARG Palestino-CHI 1 x 2 Fortaleza Libertad-PAR 0 x 1 Fortaleza América-MG 1 x 3 Fortaleza Fortaleza 2 x 1 América-MG

Ceará

Copa Sul-Americana 2011:

Ceará 2 x 1 São Paulo

Copa Sul-Americana 2021:

Ceará 3 x 1 Jorge Wilstermann-BOL Ceará 2 x 0 Bolívar-BOL

Copa Sul-Americana 2022:

Ceará 2 x 1 Independiente-ARG Deportivo La Guaira-VEN 0 x 2 Ceará General Caballero-PAR 0 x 2 Ceará Ceará 3 x 0 Deportivo La Guaira-VEN Ceará 6 x 0 General Caballero-PAR Independiente-ARG 0 x 2 Ceará The Strongest-BOL 1 x 2 Ceará Ceará 3 x 0 The Strongest-BOL Ceará 2 x 1 São Paulo