Análise: Fortaleza faz jogo seguro no Castelão e avança sem sustos na Sul-Americana

O placar agregado de 5x2 não deixa dúvidas: o Fortaleza foi muito superior ao América/MG nos dois jogos pelas quartas de final da Sul-Americana e se classificou com toda justiça para a semifinais.

A vitória por 3 a 1 no Independência no jogo de ida condicionou o jogo de volta no Castelão, com o Fortaleza mantendo o foco, mas não precisando ser tão intenso e agressivo para vencer mais uma vez - 2 a 1 - e avançar sem sustos.

O maior mérito do Leão no confronto foi manter o foco o tempo todo, e se tratando do jogo no Castelão, entrar com toda seriedade que um jogo que valia vaga em uma semifinal exigia.

Seriedade

Os 56 mil apaixonados tricolores que compareceram ao Castelão - e fizeram uma linda festa - para celebrar o Fortaleza, aguardavam a confirmação da vaga para comemorar uma classificação histórica para as semifinais. Portanto, o time de Vojvoda não poderia jogar sem intensidade e só jogando pelo regulamento, esperando o tempo passar.

Foi nítido que o Leão tomou certos cuidados no jogo e atacou quando preciso. O time do América - mais uma vez reserva - praticamente não finalizou a gol, apenas quando o Leão já vencia por 2 a 0 e fazia um 5x1 no agregado.

Legenda: Marinho cresceu nos momentos mais importantes na Sul-Americana e será uma peça chave para o time na luta pelo título Foto: LC MOREIRA / SVM

Antes criticados, Guilherme e Marinho - autores dos gols - jogaram bem mais uma vez, mostrando de uma vez por todas que com um time ajustado, o bom momento deles chegaria.

A classificação do Tricolor de Aço para as semifinais é um feito gigante - o primeiro time do Nordeste a conquistar o feito na Sul-Americana - e a festa que a torcida fez pelo feito foi grandiosa.

Sonho do título

O confronto semifinal com o Corinthians será gigante em dois jogos e não há favoritismo. O Timão tem muita camisa, mas o Fortaleza joga um futebol mais ajustado, mais vistoso no momento. O Tricolor é muito mais bem treinado, mais encaixado e se fizer dois jogos intensos tem tudo para avançar.

Serão dois jogos gigantes e o Leão o grande sonho de chegar a final da Sul-Americana e conquistar o grandioso título. Pelo nível de jogo do Tricolor, a torcida tem todo direito de sonhar.