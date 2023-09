Marinho celebra vaga do Fortaleza na semifinal da Sul-Americana e afirma: 'a gente segue sonhando'

Autor do segundo gol na vitória sobre o América-MG na noite desta quinta-feira (31), o atacante Marinho foi mais uma vez peça importante para ajudar o Fortaleza a fazer história e conquistar sua 13ª vitória em competições internacionais. O triunfo também faz o clube tricolor se tornar o primeiro nordestino a alcançar as semifinais da Copa Sul-Americana. Em entrevista na saída de campo, o camisa 12 leonino celebrou a vaga conquistada e comemorou mais um gol marcado na competição.

"Na verdade, a gente sabia que tinha criado um resultado muito bom fora de casa. A gente sabe da força da equipe do América-MG. Independente da situação, é uma competição diferente, eles estavam bem na Sul-Americana também. A gente chegou lá e fez um grande jogo. Obtivemos um resultado, com uma vantagem de dois gols, que a gente aqui não poderia trazer isso e jogar com o resultado debaixo do braço, pois a gente sabe o quanto foi difícil contra o Libertad-PAR. Então, entramos com o pensamento de fazer o resultado e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer os dois a zero, dando uma tranquilidade. Tomamos o gol ali, mas já no final do jogo também. Então, é parabenizar toda a equipe e, graças a Deus, saiu mais um gol", disse.