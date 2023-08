Bandeirinhas, lotação e hino à capela: festa da torcida do Fortaleza na Sul-Americana

A torcida do Fortaleza protagonizou uma grande festa nesta quinta-feira (31) na entrada da equipe tricolor no gramado da Arena Castelão para a partida contra o América-MG, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023.

Nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista, mais de 50 mil bandeirinhas foram erguidas e movimentadas pelos torcedores do Tricolor do Pici, que demonstraram apoio à equipe na luta pela vaga histórica para as semifinais da Sul-Americana.

As bandeiras, nas cores azul, vermelho e branco, formavam no centro das arquibancadas do estádio o escudo do Fortaleza. Empolgada, a torcida cantou o Hino Nacional Brasileiro à capela.

Legenda: A torcida do Fortaleza fez uma grande recepção ao time antes do jogo da Sul-Americana Foto: DANIEL FARIAS / SVM

Para a festa, a torcida do Fortaleza preparou 50 mil bandeirinhas de TNT com mastro de plástico, prática permitida pela Conmebol. Até mesmo torcedores do América-RN ajudaram torcedores do Fortaleza na confecção do material.

Fortaleza e América-MG duelam por uma vaga nas semifinais da Sul-Americana. O classificado do duelo enfrentará o Corinthians na próxima fase. O Fortaleza venceu o jogo de ida em Belo Horizonte (MG) por 3 a 1.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto