Fortaleza registra maior público do clube na temporada de 2023 em vitória contra América-MG; confira

O Fortaleza registrou o maior público do clube em 2023 na vitória contra o América-MG, nesta quinta-feira (31), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Ao todo, 56.946 torcedores estiveram na Arena Castelão, com a renda de R$ 1.110.582,00, garantindo uma classificação histórica às semifinais.

A marca anterior era de 2 de março, no triunfo por 4 a 0 contra o Deportivo Maldonado, do Uruguai, no mesmo estádio. Na ocasião, o jogo teve 52.502 espectadores, em duelo válido pela 2ª eliminatória da Pré-Liberadores.

Para celebrar a classificação na Sula, a torcida leonina fez uma grande festa nas arquibancadas, com um mosaico em todo o Castelão, além de apoio durante toda a partida, que terminou com vitória por 2 a 1.

Na próxima fase, o Fortaleza enfrenta o Corinthians, que eliminou o Estudiantes, da Argentina, nos pênaltis. No calendário da Conmebol, os próximos confrontos estão previstos para 27 de setembro e 4 de outubro.

Vale ressaltar que o recorde de público do futebol cearense na temporada é de Ceará x Sport, quando o Castelão recebeu 59.889 pessoas. Em campo, o Vovô venceu por 2 a 1, no duelo de ida da final da Copa do Nordeste.