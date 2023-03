Fortaleza x Maldonado: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo no jogo mais decisivo da temporada de 2023 até aqui. A partida contra o Deportivo Maldonado (URU) define quem passa para a próxima fase da Pré-Libertadores nesta quinta-feira (02), às 21h, na Arena Castelão. O confronto também marca a reabertura do estádio, com casa cheia, após reformas em todo o equipamento.

No jogo de ida, um empate morno sem gols no Uruguai. O vencedor do duelo desta quinta já sabe quem enfrenta na próxima etapa: Cerro Porteño, do Paraguai.

Desta vez mandante, o Fortaleza vai contar com o apoio de mais de 50 mil torcedores. A equipe de Juan Pablo Vojvoda realizou treino no novo gramado do Castelão durante a semana para reconhecimento de gramado e encerrou as atividades para o confronto na noite desta quarta-feira (1º) no Pici.

Tanto o Leão quanto o Maldonado entraram em campo no último domingo (26), ambos venceram seus confrontos. O Tricolor bateu o Náutico por 2x1, no Presidente Vargas, e o Maldonado ganhou o Boston River por 3x2 pela Liga Uruguaia. Os dois treinadores decideram poupar jogadores nesses compromissos pensando na decisão desta quinta.

Onde assistir ao jogo

A transmissão com imagens é exclusiva pelo streaming Paramount+. A Rádio Verdes Mares também transmite ao jogo.

Momento - Acompanhe o Pré-Jogo

Para esta partida decisiva, o Tricolor do Pici teve mais tranquilidade nas atividades de treinamento. Sem as viagens, Vojvoda teve quatro dias, desde a vitória contra o Náutico, para ajustar as peças da equipe. O treinador, inclusive, destacou que agora já conhece melhor o time adversário.

"Conhecemos o adversário, é um time organizado, que tem valores individuais que temos que estar muito atentos. É provável que se apresente uma partida com transições, conosco propondo o jogo e o adversário fechando linhas e jogando com espaços. Mas isso é o que se planeja antes. Eu não sei, quando começa o jogo, como vai ser a partida. Mas temos que estar preparados para tudo, para cortar essas transições, para ter a proposta de jogo com bola e, em determinado momento, quando o time adversário, que é um bom time, tiver bola, saber fechar e ter uma defesa organizada, que possamos resolver esses tipos de situação”, pontuou.

Os desfalques no planter tricolor são os mesmos do jogo de ida. Brítez e Pikachu cumprem suspensão enquanto Pedro Rocha e Moisés estão lesionados. A dúvida fica em Lucas Esteves, o lateral esquerdo ficou fora do compromisso contra o Náutico se recuperando de um desconforto muscular.

Como mandante, na temporada, o Fortaleza tem 100% de aproveitamento até aqui. Em competições internacionais, o time realizou cinco jogos na Arena Castelão com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Do lado do Maldonado, o treinador Fabián Coito ainda sente sua maior ausência no time: Maximiliano Canteras segue de fora cumprindo suspensão. De resto, o treinador pode contar com as mesmas peças do jogo de ida.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pochettino, Hércules (Crispim); Romarinho e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Maldonado: Guillermo Reyes; Cotugno, Cayetano, Martin Ferreira, Alfaro; Facundo Piriz, Queiroz, Tomás Fernandéz; Darias, Spinelli, Tolerod. Técnico: Fabián Coito.

Ficha Técnica | Fortaleza x Deportivo Maldonado

Onde: Arena Castelão

Horário: 21h

Quando: 02/03/2022

Transmissão: Paramount+, Rádio Verdes Mares e em Tempo Real no Diário do Nordeste.