Estudiantes x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Estudiantes e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (29), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. O duelo, que será às 21h30 (de Brasília), é válido pelas quartas de final da Sul-Americana.

O Timão venceu o primeiro jogo por 1 a 1 e defende a vantagem. A equipe precisa apenas de um empate para avançar de fase. Se o Estudiantes vencer por um gol de diferença, a disputa vai aos pênaltis. O Corinthians busca o título inédito.

Já o Estudiantes eliminou o Barcelona-GUA e o Goiás na fase de grupos. A equipe poupou os titulares no último jogo para ir com força máxima diante do Timão.

ONDE ASSISTIR

SBT, ESPN e Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Cássio, Bruno Méndez, Gil, Caetano (Lucas Veríssimo) e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Matías Rojas, Guilherme Biro e Yuri Alberto. Técnico: Luxemburgo

ESTUDIANTES: Andújar; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Lollo e Benedetti; Jorge Rodríguez, Ascacíbar, Jose Sosa, Zuqui e Rollheiser; Boselli. Técnico: Eduardo Domínguez

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Corinthians

Data e hora: 29/8, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi