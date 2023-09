Fortaleza vive (mais uma) noite que será eternizada em sua história. E ainda pode mais

Talvez nem mesmo o mais fanático tricolor tenha, hoje, a exata dimensão do que está presenciando. Os feitos históricos ganham ainda mais notoriedade com o descolamento temporal. Mas é possível afirmar, sim, que os 56.916 torcedores que estiveram na Arena Castelão na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG foram testemunhas oculares de uma noite (mais uma) que será eternizada na história do Fortaleza Esporte Clube.

A classificação às semifinais da Copa Sul-Americana é um dos mais belos capítulo escrito na trajetória centenária do Leão do Pici. Por que coroa uma campanha sólida e vitoriosa, construída a passos consistentes por um elenco maduro e equilibrado, comandado pelo maior treinador da história do clube e que não se cansa de quebrar tabus e estabelecer feitos inéditos.

Tudo isso aos olhos de uma torcida tão leal que e apaixonada, que se tornou referência quando o assunto é dar show em grandes espetáculos.

Foram muitos os jogos especiais que o Fortaleza fez nos últimos anos. Foram muitas partidas em que a torcida fez a festa. Mas a atmosfera desta noite de 31 de agosto de 2023 foi daquelas de guardar na memória. Classificação já encaminhada (o que deu mais tranquilidade para a festa), estádio lotado, hino cantado à capela, mosaico de bandeirinhas preenchendo toda a arquibancada, um Castelão pulsante e vibrante. Quem esteve lá sabe do que eu estou falando.

Até o engarrafamento no trânsito pra chegar ao estádio foi diferente! Ninguém queria perder a chance de presenciar o que estava por acontecer.

E aconteceu. O Fortaleza é o primeiro time do Nordeste a chegar em uma semifinal de Copa Sul-Americana. E pode mais!

Vai pegar o Corinthians com chances reais de avançar à decisão. Hoje, o Fortaleza entra no duelo como favorito. E também com o sonho de viver mais noites inesquecíveis para seguir escrevendo e eternizando sua história.