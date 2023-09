Rumo a Montevidéu: com Fortaleza, semifinais da Sul-Americana estão definidas; veja datas e jogos

As semifinais da Copa Sul-Americana de 2023 estão definidas. Com a vitória conquistada contra o América-MG, o Fortaleza se garantiu entre os quatro melhores da competição e vai enfrentar o Corinthians, em um confronto brasileiro, para decidir uma vaga na grande final em Montevidéu, no Uruguai, marcada para o dia 28 de outubro. Já do outro lado do chaveamento Defensa y Justicia-ARG e LDU-EQU, que eliminaram Botafogo e São Paulo respectivamente, disputam a outra vaga.

Segundo a Conmebol, os jogos das semifinais devem ocorrer nas semanas do dia 27 de setembro (ida) e do dia 04 de outubro (volta). A tendência é que Fortaleza e Corinthians se enfrentem em duas terças-feiras, 26 de setembro e 03 de outubro, às 21h30, em virtude de possível escolha da emissora detentora dos direitos de transmissão para o Brasil.

LEÃO DECIDE EM CASA

Legenda: Leão conta com grandes públicos na campanha da Sul-Americana. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Enquanto o duelo de ida acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, o jogo de volta será na Arena Castelão, já que, por ter melhor campanha que o Corinthians, o Fortaleza tem o direito de decidir o confronto em casa.

A outra semifinal, envolvendo Defensa y Justicia-ARG e LDU-EQU, terá o seu primeiro jogo acontecendo no Equador, enquanto a segunda partida será na Argentina.