Defensa Y Justicia x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpite e prováveis escalações

O Botafogo enfrenta a equipe do Defensa Y Justicia nesta quarta-feira (30) às 19 horas (Brasília) no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires. A partida é válida pelo segundo confronto das quartas de final da Sul-Americana. O primeiro jogo terminou com um empate de 1 a 1. Quem passar enfrenta o vencedor de LDU x São Paulo.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Paramount+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Gatito Fernández; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes; Diego Hernández, Diego Costa (Janderson), Luís Henrique (Júnior Santos). Técnico: Bruno Lage

Defensa Y Justicia: Bologna; Sant'Anna, Gissi, Cardona e Cáceres; Tripichio, Gutiérrez; Solari (Alanis), Barbona e Togni, Fernández. Técnico: Julio Vaccari

DEFENSA Y JUSTICIA X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA

Competição: Quartas de final da Sul-Americana

Local: Estádio Florencio Sola

Data: 30/08/2023

Horário: 19 horas (de Brasília)