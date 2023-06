Eduardo Barroca exalta vitória do Ceará e grupo de jogadores: 'Estou muito orgulhoso'

O técnico Eduardo Barroca avaliou a vitória do Ceará diante da Chapecoense por 2 a 0 no Castelão neste sexta-feira (2), pela 10ª rodada da Série B. O treinador disse estar muito orgulhoso dos jogadores e deu méritos a eles pela entrega.

"Estou muito orgulhoso dos jogadores, do que estamos combinando e do que eles estão se propondo. O que estou pedindo não é simples, e eles estão dispostos a fazer e evoluir. Hoje gostaria de exaltar a dedicação e compromisso dos jogadores com o jogo coletivo. Um jogo onde a gente tinha papel de protagonista de jogar contra uma equipe que esperou a gente, jogou com bola longa em cima dos nossos zagueiros. Tentamos sempre construir desde o início", explicou.

O Vozão é o 7º colocado da Série B com 16 pontos, apenas 1 do 4º colocado, o Vila Nova/GO.

Evolução

O treinador acredita que a equipe crescerá ainda mais quando tiver tempo para trabalho. Após o jogo diante do CRB no dia 10 de junho, o Vovô só entrará em campo outra vez no dia 22 contra o Sampaio, devido a Data Fifa para Seleções Nacionais.

"Foi importante sair na frente e sair sem tomar gols. O jogo contra o Novorizontino foi um ponto fora da curva de onde estamos crescendo. Não tenho dúvida que quando tivermos esse tempo depois do jogo contra o CRB vamos dar um salto de qualidade em pontos importantes. Vamos colher frutos importantes na sequência da competição. Vamos ter jogos difíceis e vamos ter que recuperar".

Sobre desfalques

Sobre os 4 desfalques certos que terá diante do Atlético/GO, na terça-feira - os volantes Richardson e Willian Maranhão, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, todos pelo 3º cartão amarelo, além do volante Caíque, expulso diante da Chape - o treinador preferiu valorizar os atletas disponíveis.

"Não lamento ausências, porque trabalho todos os jogadores para que tenham oportunidades", finalizou o técnico.