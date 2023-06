Ceará não terá 4 titulares por suspensão diante do Atlético/GO; veja opções

O Ceará já tem 4 desfalques certos para a partida da próxima terça-feira (6), contra o Atlético/GO, às 21h30 no estádio Antônio Accioly, em Goiânia pela 11ª rodada da Série B. E todos serão por suspensão.

Os volantes Richardson e Willian Maranhão, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, todos pelo 3º cartão amarelo, além do volante Caíque, expulso diante da Chape, serão desfalques para a próxima rodada. Todos eles são titulares da equipe de Eduardo Barroca. e foram advertidos com um amarelo, completando assim a série de três advertências. Caíque, expulso, também fica de fora do jogo em Goiânia. Todos os quatro atletas são titulares da equipe comandada por Barroca.

Opções de Barroca

Para a posição de volantes, com dois desfalques, Barroca tem como primeiras opções, Arthur Resende e Guilherme Castilho. Zé Ricardo também pode ser opção.

Nas laterais que residirão os principais problemas de Barroca. Ele tem Warley para a direita (que esteve no banco contra a Chape) e aguarda Michel Macêdo, que atleta entrou no processo de transição na última quarta-feira (31).

Para o setor esquerdo, Willian Formiga ainda segue em tratamento na fisioterapia de entorse no joelho, portanto, o zagueiro David Ricardo pode ser improvisado no setor.