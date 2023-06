Nicolas e Vitor Gabriel se cumprimentam após substituição em jogo do Ceará

Uma cena esperada pela torcida. Nicolas e Vitor Gabriel, atacantes do Ceará, se cumprimentaram durante a substituição no jogo desta sexta-feira (2), na Arena Castelão. A equipe enfrentou e venceu a Chapecoense por 2 a 0, em jogo da Série B do Brasileirão.

Titular da equipe na posição, o camisa 9 deixou o campo aos 15 minutos do 2° tempo, para dar lugar ao camisa 63. Ao deixar o campo, ergueu os braços para cumprimentar e abraçar o companheiro de equipe, que entrou em seu lugar

Os jogadores não se falaram quando a substituição ocorreu novamente no duelo contra o Novorizontino. A cena chamou atenção. Em coletiva, os dois falaram que não havia problema entre eles, a não ser a disputa saudável pela posição.

VEJA VÍDEO DO MOMENTO