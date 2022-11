Dorival Júvior não é mais técnico do Flamengo: 'foi inesquecível'

Dorival Júnior não é mais técnico do Flamengo. "Obrigada, Nação! 2022 foi inesquecível", escreveu ao anunciar a saída, nesta sexta-feira (25).

Dorival deixou o Ceará em junho para assumir o Flamengo e foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o que facilitaria sua renovação. Mas a negociação do novo vínculo para 2023 esfriou após a última rodada da Série A, sem que nenhuma reunião direta com o empresário do treinador tenha ocorrido.

No Instagram, publicou vídeo agradecendo ao time pelo trabalho e dedicação. "Jamais vou me esquecer daquele domingo em que todos nós nos reunimos no centro do Rio de Janeiro", disse sobre a comemoração da vitória na Libertadores.

Dorival Júnior encerrou a passagem com 43 jogos, 26 vitórias, oito empates e nove derrotas, registrando aproveitamento de 66.7%.

O técnico anunciou a saída após o Flamengo abrir negociações com o técnico português Vítor Pereira, ex-Corinthians. Segundo o jornal Record, de Portugal, a negociação com o treinador iniciou há cerca de dez dias e as partes estariam otimistas em um acordo.

Atuação no Flamengo

Em junho de 2022, a diretoria do Flamengo oficializou a contratação do técnico Dorival Júnior. O profissional de 60 anos estava no Ceará e rescindiu contrato para fechar com o clube carioca até dezembro de 2022.

O treinador chegou para substituir o português Paulo Sousa. A gestão rubro-negra apostou na mudança do trabalho para recuperar o clube na temporada, com disputa da Série A, Libertadores e Copa do Brasil.

Saída do Ceará

A chegada em Porangabuçu ocorreu em março, para substituir Tiago Nunes. No intervalo de tempo, somou 18 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas, em aproveitamento de 62,9%.

Com o treinador, o Vovô conseguiu resultados expressivos na Série A e avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. No último jogo, venceu América-MG por 2 a 0, na Arena Independência, pela 10ª rodada do Brasileirão de 2022.

No comando de Dorival, o time alvinegro adotou o esquema de três volantes e recuperou a confiança de peças importantes do elenco. Assim, construiu uma identidade tática e um padrão de rendimento.

