Flamengo x Athletico-PR pela final da Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

Flamengo e Athletico-PR entram em campo neste sábado (29), às 17h de Brasília, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU), para disputar a grande final da Libertadores 2022.

Essa é uma das partidas mais aguardadas da temporada no futebol sul-americano. Trata-se da grande final da principal competição do continente. E mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, a final da Libertadores será disputada entre dois times brasileiros: Flamengo e Athletico-PR. Nas semifinais, o Flamengo eliminou o Vélez Sarsfield, com vitória nos dois jogos. Já o Athletico-PR desbancou o Palmeiras, atual bicampeão do torneio.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SBT, pela ESPN e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Fernandinho, Erick e Alex Santana; Cuello, Pablo e Vitinho (Canobbio). Técnico: Felipão.

FLAMENGO EM GUAYAQUIL

ATHLETICO-PR EM GUAYAQUIL

FLAMENGO X ATHLETICO-PR | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)

Data: 29/10/2022 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Diego Bonfá (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG)

Árbitro de Vídeo (VAR): Mauro Vigliano (ARG)