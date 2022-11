Flamengo abre negociações para ter Vítor Pereira, diz jornal português

O Flamengo abriu negociações com o técnico português Vítor Pereira, ex-Corinthians, após as negociações com Dorival Júnior esfriarem. Segundo o jornal Record, de Portugal, a negociação com o treinador iniciou há cerca de dez dias e as partes estariam otimistas em um acordo.

Vítor Pereira comandou o Corinthians durante a temporada 2022, sendo vice-campeão da Copa do Brasil e 4º lugar na Série A, mas deixou a equipe paulista alegando questões familiares.

Esfriou

Dorival deixou o Ceará em junho para assumir o Flamengo e foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o que facilitaria sua renovação. Mas a negociação do novo vínculo para 2023 esfriou após a última rodada da Série A, sem que nenhuma reunião direta com o empresário do treinador tenha ocorrido.

