Desempenho de contratados pelo Fortaleza nas janelas de 2025 cresce na reta final da Série A
Destaques dos últimos seis jogos, em que o Leão está invicto, chegaram recentemente ao Pici
As janelas de transferências do Fortaleza na temporada 2025 foram um dos pontos mais criticados da gestão do clube no ano, mas na reta final do Campeonato Brasileiro, com o Tricolor lutando pela permanência, jogadores que chegaram nesta temporada ao Pici cresceram de desempenho e têm assumido protagonismo.
Só na sequência invicta de seis jogos do Leão, a segunda maior do clube na temporada, três jogadores que chegaram na janela de transferências mais recente se destacaram e contribuíram diretamente para os 10 pontos conquistados nesse recorte. Os atacantes Bareiro e Herrera, além do zagueiro Lucas Gazal, têm juntos sete participações em gols no período de invencibilidade.
O centroavante paraguaio é o que mais se destaca. Dos cinco gols marcados pelo Tricolor, quatro deles foram nos últimos seis jogos. Já o argentino da camisa 80 marcou recentemente na vitória sobre o Bahia, porém também contabiliza três assistências, sendo uma delas para Bareiro. Gazal tem uma assistência na conta dele, de cabeça, na partida contra o Atlético-MG.
Saindo da janela mais recente, o atacante Deyverson, que chegou ao clube em maio, mas apresentava rendimento abaixo do esperado, foi responsável direto por 4 dos 10 pontos faturados na sequência invicta. O “menino maluquinho” marcou os três gols do empate contra o Galo e o gol da vitória contra o Bahia, quase dobrando o número de tentos que tem pelo Leão.
Além dos gols
A métrica de crescimento não passa apenas por balançar as redes ou dar assistências. Quem ajuda na defesa também se destaca e Gastón Ávila, um dos primeiros reforços do Fortaleza para 2025, conseguiu mudar a imagem negativa que havia adquirido.
Depois de um início ruim, com falhas decisivas na final do Campeonato Cearense, o zagueiro chegou a ter a saída do Pici para retornar ao futebol argentino especulada algumas vezes, mas permaneceu, recuperou espaço e se tornou titular absoluto da defesa. O defensor jogou 90 minutos nas seis partidas em que o Leão está invicto e é o segundo atleta com mais cortes (bolas afastadas) do time de Palermo, com uma média de 4.1 por jogo, segundo Sofascore.
Um pouco mais à frente, o volante Pierre também se fixou no time titular. Ele iniciou a partida contra o Flamengo, a primeira do período de invencibilidade atual do Leão, e não saiu mais da onzena inicial, devido às atuações seguras e principalmente os números de recuperações de bola, com média de 3.8 por jogo. Ao lado de Lucas Sasha, líder de interceptações e desarmes da Série A, o atleta que veio do Volta Redonda-RJ, mas pertence ao Tombense-MG, se mostrou peça importante e será comprado pelo Tricolor.
O goleiro Brenno é outro que pode ser citado. Com a contusão de João Ricardo, assumiu a titularidade, ganhando a concorrência com Helton Leite, e mesmo tendo falhado contra o Grêmio, já fez intervenções importantes em jogos decisivos nesta reta final e tem uma média de 3,5 defesas por jogo.