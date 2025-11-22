Desempenho de contratados pelo Fortaleza nas janelas de 2025 cresce na reta final da Série A

As janelas de transferências do Fortaleza na temporada 2025 foram um dos pontos mais criticados da gestão do clube no ano, mas na reta final do Campeonato Brasileiro, com o Tricolor lutando pela permanência, jogadores que chegaram nesta temporada ao Pici cresceram de desempenho e têm assumido protagonismo.

Só na sequência invicta de seis jogos do Leão, a segunda maior do clube na temporada, três jogadores que chegaram na janela de transferências mais recente se destacaram e contribuíram diretamente para os 10 pontos conquistados nesse recorte. Os atacantes Bareiro e Herrera, além do zagueiro Lucas Gazal, têm juntos sete participações em gols no período de invencibilidade.

O centroavante paraguaio é o que mais se destaca. Dos cinco gols marcados pelo Tricolor, quatro deles foram nos últimos seis jogos. Já o argentino da camisa 80 marcou recentemente na vitória sobre o Bahia, porém também contabiliza três assistências, sendo uma delas para Bareiro. Gazal tem uma assistência na conta dele, de cabeça, na partida contra o Atlético-MG.

Saindo da janela mais recente, o atacante Deyverson, que chegou ao clube em maio, mas apresentava rendimento abaixo do esperado, foi responsável direto por 4 dos 10 pontos faturados na sequência invicta. O “menino maluquinho” marcou os três gols do empate contra o Galo e o gol da vitória contra o Bahia, quase dobrando o número de tentos que tem pelo Leão.

Além dos gols

A métrica de crescimento não passa apenas por balançar as redes ou dar assistências. Quem ajuda na defesa também se destaca e Gastón Ávila, um dos primeiros reforços do Fortaleza para 2025, conseguiu mudar a imagem negativa que havia adquirido.

Depois de um início ruim, com falhas decisivas na final do Campeonato Cearense, o zagueiro chegou a ter a saída do Pici para retornar ao futebol argentino especulada algumas vezes, mas permaneceu, recuperou espaço e se tornou titular absoluto da defesa. O defensor jogou 90 minutos nas seis partidas em que o Leão está invicto e é o segundo atleta com mais cortes (bolas afastadas) do time de Palermo, com uma média de 4.1 por jogo, segundo Sofascore.

Um pouco mais à frente, o volante Pierre também se fixou no time titular. Ele iniciou a partida contra o Flamengo, a primeira do período de invencibilidade atual do Leão, e não saiu mais da onzena inicial, devido às atuações seguras e principalmente os números de recuperações de bola, com média de 3.8 por jogo. Ao lado de Lucas Sasha, líder de interceptações e desarmes da Série A, o atleta que veio do Volta Redonda-RJ, mas pertence ao Tombense-MG, se mostrou peça importante e será comprado pelo Tricolor.

O goleiro Brenno é outro que pode ser citado. Com a contusão de João Ricardo, assumiu a titularidade, ganhando a concorrência com Helton Leite, e mesmo tendo falhado contra o Grêmio, já fez intervenções importantes em jogos decisivos nesta reta final e tem uma média de 3,5 defesas por jogo.