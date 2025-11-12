Com hat-trick, Deyverson se torna o artilheiro do Fortaleza na Série A de 2025

A Lei do Ex atacou três vezes na Arena MRV na noite desta terça-feira (12), no empate do Fortaleza em 3 a 3 contra o Atlético-MG. Com isso, Deyverson dobrou o número de gols que tinha pelo clube na Série A e se tornou o artilheiro do Leão na competição, com 6 gols.

Ele ultrapassou Breno Lopes, que possui 5 gols no Campeonato Brasileiro. Na temporada 2025, Deyverson soma 8 gols marcados e uma assistência. O “menino maluquinho” é o terceiro maior goleador do Leão no ano, atrás apenas de Breno Lopes, que possui 9 tentos, e Lucero, com 11.

Foi a primeira vez que o centroavante marcou três gols em uma só partida da Série A. Com a camisa tricolor, ele sequer havia marcado mais de um gol em um só jogo. Ex-Galo, o camisa 18 não comemorou nenhum dos gols marcados contra o Atlético-MG.

Artilharia do Fortaleza na Série A:

Deyverson - 6 gols

Breno Lopes - 5 gols

Adam Bareiro - 4 gols

Lucero - 3 gols