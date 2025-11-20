Bahia x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com o fim da Data FIFA, Bahia e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (20) pela 34ª rodada do Brasileirão, às 18h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Esquadrão está na 7ª colocação com 53 pontos e quer subir na tabela para se firmar na Libertadores de 2026. Já o Tricolor de Aço está em 19º lugar, com 31 pontos e quer diminuir a distância da saída da zona de rebaixamento para 3 pontos, após Santos e Vitória não vencerem em seus jogos disputados ontem.

O Bahia é o melhor mandante da Série A, com o aproveitamento de 81,3% dos pontos disputados. Na última rodada, a equipe empatou por 2 a 2 contra o Internacional.

Em 16 jogos realizados na Arena Fonte Nova, o Bahia marcou 39 pontos, com 12 triunfos, três empates e uma derrota. O Tricolor Baiano venceu a última vez no dia 2 de novembro, pelo placar de 2 a 1, contra o RB Bragantino, em casa. Após duas rodadas longe dos seus domínios, o Bahia reencontra o torcedor.

Já o Fortaleza só venceu uma vez como visitante, no dia 5 de outubro, pelo Juventude, pelo placar de 2 a 1. A equipe é a terceira pior visitante do campeonato. Disputou 16 duelos, somou dez pontos e tem um aproveitamento de 20%. Foram oito derrotas, sete empates e apenas uma vitória.

Na rodada anterior, empatou fora de casa com o Atlético-MG em 3 a 3. Mas o Leão do Pici não perde há cinco jogos: uma vitória e quatro empates. A última vez que venceu foi contra o Flamengo, no dia 25 de outubro.

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE APÓS OS JOGOS DE QUARTA (19)

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES

RETROSPECTO

Bahia e Fortaleza se enfrentaram 49 vezes, com 19 tentos baianos, 16 empates e 14 vitórias leoninas. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu 14 duelos em 23 jogos e o Fortaleza só conseguiu duas vitórias, além de 16 empates. O Esquadrão nunca perdeu como mandante para o Laion.

Na Série A, foram realizados 15 jogos entre as equipes, com o Bahia vencendo seis vezes, cinco empates e o Fortaleza com quatro vitórias. No primeiro turno, as equipes duelaram no dia 19 de julho, na Arena Castelão e empataram por 1 a 1 pela 15ª rodada.

Mais uma vez Rogério Ceni reencontra o Fortaleza, no dia em que ele quebrará o próprio de jogos como treinador, com 154 partidas no Bahia. Quando foi técnico do Leão do Pici, foram 153 duelos.

Desde a saída do Tricolor de Aço, foram dez ocasiões do reencontro, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas

COMO CHEGA O BAHIA?

Rogério Ceni terá retornos importantes para o duelo. Gilberto, lateral-direito, e o zagueiro Gabriel Xavier estão recuperados de lesão e devem ser relacionados. Luciano Juba, lateral-direito, convocado para a Seleção Brasileira, estará à disposição de Ceni. O atleta não chegou a entrar em campo nos Amistosos. Santi Mingo sofreu uma pancada no ombro durante a semana, ficou fora de um treino, mas se recuperou e vai para o jogo.

Por outro lado, há o colombiano Santi Arias como dúvida. Ele foi convocado pela Seleção Colombiana e duelou os 90 minutos contra a Austrália. Ele desembarca nesta quinta-feira em Salvador e pode não entrar em campo.

Os nomes confirmados como baixas são o meio-campista Michel Araujo, suspenso do duelo, o atacante Sanabria, que está machucado e de fora da temporada 2025 e o Ruan Pablo, que está com a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17

Para o jogo, Ceni tem como dúvida no meio-campo. Caio Alexandre e Everton Ribeiro melhoraram a condição física e são opções para o treinador. Outros nomes que entram também na disputa por uma posição e formara a trinca com Jean Lucas são Erick, Acevedo, Rodrigo Nestor e Cauly.

Na lista de pendurados está Iago Borduchi, Jean Lucas, João Paulo, Kayky e Cauly.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

O técnico do Fortaleza, Martín Palermo, relacionou 24 atletas para o duelo. O Leão do Pici viajou na tarde da quarta-feira (19), com Brítez como o principal desfalque. O atleta teve um quadro de pneumonia, ficou internado, recebeu alta e fez algumas atividades graduais, mas precisa ficar 100% e seguirá finalizando o tratamento aqui em Fortaleza.

Bruno Pacheco se tornou dúvida durante a semana após dores no tornozelo esquerdo no jogo contra o Atlético-MG, mas se recuperou e viajou com o elenco. Benevenuto foi relacionado pela primeira vez desde o retorno em setembro. O zagueiro ficou no departamento médico e, agora, recuperado, fica à disposição de Palermo.

Além de Brítez, também não viajaram Lucas Sasha, suspenso após sofrer o terceiro cartão amarelo e Kuscevic, que estava nos Amistosos da Seleção representando o Chile e não chegou a tempo em Fortaleza.

No departamento médico a novidade é o meia Lucca Prior, com pubalgia. Seguem no DM o goleiro João Ricardo (recuperação após cirurgia no ombro direito), o volante Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo) e o atacante Marinho (⁠entorse no tornozelo esquerdo).

Estão pendurados, Breno Lopes, Herrera, Yago Pikachu, Lucca Prior, Eros Mancuso e Lucas Gazal.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Bahia : Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni Fortaleza : Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre, Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo

: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre, Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo BAHIA X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 34ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 20/11/2025 (quinta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quarto Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)