CBF detalha as duas últimas rodadas da Série A: veja jogos de Ceará e Fortaleza
Entidade divulgou datas e horários dos jogos da 37ª e 38ª rodadas
A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta terça-feira (18), a tabela detalhada das rodadas 37 e 38 do Brasileirão da Série A, além de dois jogos atrasados da 34ª rodada. Assim, Ceará e Fortaleza conheceram as datas, locais e horários de seus jogos.
Restando 5 rodadas para o fim da Série A, o Vozão é o 12º colocado com 42 pontos, enquanto o Leão é o 19º com 31.
A 37ª rodada terá oito partidas, divididas entre os dias 2, 3 e 4 de dezembro. Os outros dois jogos válidos serão da rodada 34 envolvendo Palmeiras e Atlético/MG, que tiveram seus jogos da 37ª rodada antecipados.
Já a última rodada do Brasileirão terá as dez partidas disputadas no mesmo dia: 7 de dezembro e horário: às 16 horas.
Jogos do Ceará:
37ª rodada:
Flamengo x Ceará - 03/12 - 21h30 - Maracanã
38ª rodada:
Ceará x Palmeiras - 07/12 - 16h - Arena Castelão
Jogos do Fortaleza:
37ª rodada:
Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h - Arena Castelão
38ª rodada:
Botafogo x Fortaleza - 07/12 - 16h - Nilton Santos
Mais detalhes das Rodadas 37 e 38 da Série A