CBF detalha as duas últimas rodadas da Série A: veja jogos de Ceará e Fortaleza

Entidade divulgou datas e horários dos jogos da 37ª e 38ª rodadas

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:47)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza vivem momentos decisivos pela Série A
Foto: KID JUNIOR / SVM

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta terça-feira (18), a tabela detalhada das rodadas 37 e 38 do Brasileirão da Série A, além de dois jogos atrasados da 34ª rodada. Assim, Ceará e Fortaleza conheceram as datas, locais e horários de seus jogos.

Restando 5 rodadas para o fim da Série A, o Vozão é o 12º colocado com 42 pontos, enquanto o Leão é o 19º com 31.

A 37ª rodada terá oito partidas, divididas entre os dias 2, 3 e 4 de dezembro. Os outros dois jogos válidos serão da rodada 34 envolvendo Palmeiras e Atlético/MG, que tiveram seus jogos da 37ª rodada antecipados.

Já a última rodada do Brasileirão terá as dez partidas disputadas no mesmo dia: 7 de dezembro e horário: às 16 horas.

Jogos do Ceará:

37ª rodada:

Flamengo x Ceará - 03/12 - 21h30 - Maracanã

38ª rodada:

Ceará x Palmeiras - 07/12 - 16h - Arena Castelão

Jogos do Fortaleza:

37ª rodada:

Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h -  Arena Castelão

38ª rodada:

Botafogo x Fortaleza -  07/12 - 16h - Nilton Santos

Mais detalhes das Rodadas 37 e 38 da Série A

Legenda: Detalhes da 37 e 38 rodadas da Série A
Foto: Reprodução / CBF

