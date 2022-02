Dentinho anuncia assinatura de contrato com o Ceará em mensagem nas redes sociais

O atacante Dentinho, de 33 anos, é o novo jogador do Ceará para a temporada 2022. Através das redes sociais, o atleta fez uma publicação indicando a assinatura de contrato com a equipe alvinegra, usando emoctions.

A negociação estava encaminhada, como noticiado pelo Diário do Nordeste, restando apenas os últimos acertos entre as partes. Revelado pelo Corinthians, o atleta estava livre no mercado após encerrar vínculo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

No futebol europeu desde 2011, acumulou 29 gols em 197 partidas, com diversos títulos no país e participações na Champions League. Como característica, pode atuar como centroavante ou até mais recuado no ataque devido à qualidade do passe.

O anúncio oficial deve ser em breve. Dentinho será o 9º reforço alvinegro para a sequência do ano. Os demais foram: o zagueiro Lucas Ribeiro; laterais-direitos Nino Paraíba e Michel Macedo; lateral-esquerdo Victor Luís; volantes Richardson e Richard; além dos atacantes Zé Roberto e Iury Castilho.

Dentinho chega em momento delicado do Ceará, que foi eliminado precocemente do Campeonato Cearense pelo Iguatu. O time tem compromisso decisivo na quarta-feira (2), quando enfrenta o São Raimundo-RR pela 1ª fase da Copa do Brasil, às 19h, em Roraima - o regulamento indica jogo único, com o Vovô avançando até com empate.