David Luiz manda recado para Ancelotti, da Seleção Brasileira

Zagueiro do Fortaleza, David Luiz desejou sorte a Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O técnico foi treinador do jogador quando ele ainda defendia o Chelsea, em 2011. O italiano, que vai comandar a equipe de um país pela primeira vez na carreira, foi apresentado no início da semana pela CBF. Numa rede social, o jogador brasileiro publicou uma mensagem nesta quarta-feira (28).

"Boa sorte, professor Ancelotti. Rumo ao hexa", escreveu o jogador.

Legenda: Ancelotti quando treinou David Luiz no Chelsea. Foto: Reprodução/Redes Sociais

O italiano acumula mais de 30 títulos como treinador no comando de algumas das principais equipes do continente europeu. Só de Liga dos Campeões, são cinco taças com Real Madrid (3) e Milan (2). Também foram quatro Mundiais de clubes. Na primeira passagem pelo Chelsea, que começou em 2009 e foi até 2011, o novo técnico da seleção brasileira conquistou uma Premier League e a Copa da Inglaterra.

Na última segunda-feira, Ancelotti foi apresentado e fez a primeira convocação da seleção brasileira. Ao todo, 25 nomes foram citados pelo técnico que tem como missão levar o Brasil ao Hexa na Copa do Mundo de 2026, que será realizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

A estreia do italiano como novo técnico da amarelinha será na próxima quinta-feira (5), contra o Equador, nas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O duelo será às 20h (de Brasília), no Monumental de Guayaqiul. O Brasil está em quarto na tabela, com 21 pontos.