Convocação da Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti; veja horário, onde assistir

O técnico italiano Carlo Ancelotti anuncia a primeira convocação à frente da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26) para os confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A lista oficial dos 23 jogadores será comunicada através de coletiva direto da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília).

No rol dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol mundial, recordista de títulos da Liga dos Campeões com cinco taças, o comandante de 65 anos chega para o 1º trabalho em uma seleção. O contrato com a CBF foi firmado até o fim de 2026 e tem como foco a conquista da Copa do Mundo.

O profissional chegou ao Rio no domingo (25), após encerrar uma passagem vitoriosa pelo Real Madrid. A despedida foi no sábado (24), com vitória merengue por 2 a 0 diante do Real Sociedad, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol, com o clube se sagrando o vice-campeão, atrás do Barcelona.

A estreia está marcada para o dia 5 de junho, quinta, diante do Equador, às 20h, no Monumental de Guayaquil. No dia 10 do mesmo mês, terça, encara o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena.

Na tabela de classificação, o Brasil está na 4ª posição geral, com 21 pontos - se classificando os seis primeiros, com o 7º colocado participando de um playoff para obter a vaga para o Mundial. Restam quatro jogos para a equipe nas Eliminatórias: Equador, Paraguai, Chile e Bolívia.

Onde assistir

A convocação do técnico Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira será transmitida ao vivo no canal do Youtube da CBF (CBF TV), além de exibição no SporTV, pela TV Fechada.

Pré-lista da Seleção Brasileira

De contrato assinado com a CBF, Ancelotti participou do envio de pré-lista de convocados para a Fifa. Assim, no dia 16 deste mês, o treinador encaminhou uma listagem com 50 jogadores, que precisa ser cortada para 23. Apesar de pedir sigilo, diversos nomes foram conhecidos pela imprensa.

Vale ressaltar que jogadores dos times nacionais e internacionais foram chamados. Velho conhecido do técnico, o volante Casemiro, atualmente no Manchester United, foi um dos indicados da comissão.