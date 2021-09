Vojvoda pontua trabalho psicológico e rendimento do Fortaleza em entrevista no 'Bem, Amigos'

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, foi o convidado do programa "Bem, Amigos!", do SporTV, na noite desta segunda-feira (27). O argentino comentou sobre o tempo à frente do Leão, desde maio deste ano, e destacou a importância do trabalho psicológico dos jogadores.

"Eu acho que a saúde mental é muito forte. Todo mundo pensa que um jogador é uma máquina que joga futebol, e temos que ver que são pessoas. Isso é muito importante, são pessoas jovens. O aspecto psicológico é muito importante", pontuou o treinador, em resposta a uma pergunta do jornalista e apresentador da TV Verdes Mares, Marcos Montenegro.

Questionado sobre o pensamento na classificação para a Libertadores e Sul-Americana, o técnico argentino ponderou que o foco quer que passar aos jogadores é o de melhora no rendimento.

"O nosso objetivo é sempre ir para as partidas e melhorar a qualidade do jogo, além de trabalhar a concentração e conhecer nossos adversários. Se só pensa em resultados, se esquece do que vai ajudar isso a acontecer, que é o rendimento. O primeiro que um presidente, um técnico e os jogadores têm de fazer é pensar nisso", destaca.

O treinador foi introduzido e elogiado pelo apresentador e narrador Galvão Bueno:. "Personagem que já marcou o campeonato brasileiro em pouco tempo. Foi contratado em maio e foi campeão cearense. Juan Pablo Vojvoda, do leão que está rugindo alto no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil".

Destaque no Fortaleza

Durante a entrevista, Vojvoda disse que desde que chegou ao Fortaleza sentiu que o time tinha "possibilidade de competir igual para igual" com times considerados mais "poderosos".

Ele disse também que conseguiu perceber novas qualidades em jogadores ao testar diferentes sistemas táticos. E o técnico disse ainda que busca sempre o melhor para os atletas e sempre aprende com eles.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza Eu considero que eu aprendo mais do que estou deixando no Fortaleza. Para mim, tem sido um aprendizado todos os dias. Eu digo aos atletas que não quero trocar nada no futebol brasileiro. Se eu puder agregar para que eles fiquem melhores, esse é o meu objetivo. Não quero tirar nem trocar. O que gosto do futebol brasileiro é que eles têm esse espírito de gostar de jogar futebol

Vida social

Idolatrado pelos torcedores do Leão sempre que é visto em público em Fortaleza, Vojvoda falou sobre o apoio que recebe e agradeceu o carinho.

No entanto, ele declarou, sobre sua vida social, que só se encontra socialmente com jogadores e com a equipe do time.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza Eu sou uma pessoa simples, totalmente normal. E quero continuar assim. Não quero trocar minha personalidade, isso que é importante. Eu agradeço pelo carinho de todos e do torcedor do Fortaleza

Juan Pablo comentou sobre o momento da pandemia e destacou a força do brasileiro e a vacinação. "Estou muito feliz que as pessoas estejam com as duas doses da vacina e que as pessoas se vacinem porque é o melhor para todos".

Semifinal da Copa do Brasil

Sobre o primeiro confronto do Fortaleza com o Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil, que está marcado para o dia 20 de outubro, Vojvoda disse que o momento é de focar em aumentar o rendimento e também analisar o adversário.

A classificação para a semifinal, inclusive, é inédita para o Leão.

"A cada jogo me reúno com analistas e auxiliares para ver os que podemos fazer no próximo jogo e também ver o que o treinar adversário faria. A gente busca sempre comparar cenários, mas acredito que o o principal sempre vai ser o atleta em campo", pontua.

SURPRESA NA TEMPORADA 2021

O Fortaleza é uma das sensações do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Na competição de mata-mata, é um dos 4 semifinalistas e encara o Atlético-MG por uma vaga na decisão. Na Série A, ocupa a 3ª colocação, após vencer o Sport, fora de casa, neste domingo (26).

Pelo Tricolor de Aço, além das conquistas nacionais, Vojvoda já levantou um Campeonato Cearense e chamou atenção por atingir grande nível de jogo da equipe com poucas partidas disputadas.