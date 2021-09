Crispim revela cobrança do Fortaleza por vitória e importância: “retomar a confiança”

O Fortaleza voltou a vencer na Série A de 2021 neste domingo (26), ao superar o Sport por 1 a 0. Na Arena de Pernambuco, o meia Lucas Crispim foi decisivo com assistência no gol do zagueiro Marcelo Benevenuto após cobrança de escanteio. O atleta destacou a importância do placar para a equipe.

"A gente tem a nossa crítica, vínhamos devendo em resultados, não em futebol, mas em resultado, e o futebol vive de resultados. A gente sabia da necessidade que era vencer o quanto antes, viu os adversários chegando cada vez mais (na tabela), mas nós sabemos do nosso propósito na competição. A vitória foi importantíssima para voltar ao 3º lugar e retomar a confiança”, declarou.

No Brasileirão, o time somou 36 pontos e encerrou jejum de seis rodadas sem vencer. No âmbito individual, Crispim alcançou a 10ª assistência para gol na temporada. Em grande fase, o meia comemorou o momento e a nova posição, onde atua como ala esquerdo no esquema tático 3-5-2.

“Estou muito feliz pela assistência. Claro que a gente sempre quer estar presente com gol ou passe, mas o mais importante é a vitória do Fortaleza, do clube, então fico feliz. Essas assistências são números, fico feliz pelo meu momento e com a nova função que foi designada”, explicou.

Com o resultado, o Leão assumiu a 3ª posição do Brasileirão, agora com 36 pontos. O próximo compromisso na competição é sábado (2), contra o Atlético-GO, na Arena Castelão.