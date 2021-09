Fortaleza terá venda avulsa de ingressos e check-in para sócios em 1º jogo com público; veja plano

A diretoria do Fortaleza definiu um plano para o retorno do público nos estádios de futebol, respeitando o protocolo sanitário do Governo do Estado, e montou uma estratégia para receber 6 mil pessoas na Arena Castelão. O montante faz parte da diretriz do evento-teste estadual.

Do índice total, o Diário do Nordeste apurou com exclusividade que a gestão irá contemplar os sócios-torcedores e a venda de ingressos. Assim, 85% do montante será de sócios, com 15% de ingressos.

No âmbito dos sócios, a gestão irá abrir o check-in, um sistema interno do clube, para resguardar a entrada dos interessados com plano adimplente e que possuem o ciclo de imunização completo da vacina contra a Covid-19 - uma exigência para a entrada na arquibancada. (Confira todos os planos de sócio-torcedor do Fortaleza).

Check-in do Fortaleza

Em busca de maior inclusão do torcedor, todas as categorias de sócio serão contempladas no check-in. Do mais robusto para o menor, os planos terão um percentual máximo e proporcional destinado para o lotação, ou seja, independente do tipo de sócio, haverá uma chance de assistir ao jogo.

Legenda: A torcida do Fortaleza montou mosaicos para as partidas da equipe Foto: Thiago Gadelha / SVM

Nesse caso, os planos que requerem mais investimento terão mais sócios contemplados. No check-in, as vagas serão encerradas assim que os espaços disponíveis forem preenchidos. Logo, o torcedor deve se manter atento ao momento em que o sistema for disponibilizado pelo time.

Os pontos de venda, valores dos ingressos e a data de abertura do check-in serão detalhados pelo clube após a confirmação do jogo em questão que vai receber público. É fato: o Fortaleza quer ser exemplo na primeira experiência com público no futebol cearense para permitir, com o avanço do tempo, a maior flexibilização estadual na capacidade de torcedores presentes.

Fortaleza x Atlético-GO

A partida mais cotada para marcar o retorno de público aos estádios de futebol cearense desde o início da pandemia de Covid-19 em 2020 é Fortaleza x Atlético-GO. O jogo está previsto para sábado (2), às 17h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A do Brasileiro.

Em alinhamento com o Governo do Estado, a autorização pode ser sacramentada após reunião com os participantes da Série A do Brasileiro nesta terça-feira (28). A posição oficial do clube é favorável ao retorno do público aos jogos de futebol. No momento, dentre as regiões que possuem jogos do Brasileirão, apenas a Bahia não flexibilizou as normas para liberar um evento-teste.