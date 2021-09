Técnico do Fortaleza, Vojvoda participa do 'Bem, Amigos', programa de Galvão Bueno; veja horário

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, é um dos convidados do programa 'Bem, Amigos!' que acontece nesta segunda-feira, a partir das 22h, no canal de TV por assinatura SporTV.

O anúncio foi feito pelo apresentador e narrador Galvão Bueno, em 'chamada' realizada por ele nas redes sociais.

"Foram 10 dias de bastante trabalho e muitas alegrias na Bueno Bela Vista, Bueno Wines, na Bela Vista State, perto de Bagé, pertinho do Uruguai. Agora, tá na hora de viajar para continuar trabalhando. Outro trabalho. Nesta segunda-feira, no 'Bem, Amigos!', tem o técnico Juan Pablo Vojvoda. Argentino, que está fazendo um grande trabalho no Fortaleza. Deixo aqui uma parte do coração e vamos embora trabalhar de novo na televisão. Até o 'Bem, Amigos', nesta segunda!".

Surpresa na temporada 2021

O Fortaleza é uma das sensações do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Na competição de mata-mata, é um dos 4 semifinalistas e encara o Atlético-MG por uma vaga na decisão. Na Série A, ocupa a 3ª colocação, após vencer o Sport, fora de casa, neste domingo (26).

Pelo Tricolor de Aço, além das conquistas nacionais, Vojvoda já levantou um Campeonato Cearense e chamou atenção por atingir grande nível de jogo da equipe com poucas partidas disputadas.