Contra o São Paulo, Ceará tem missão de tentar quebrar vários tabus de uma só vez; veja marcas

A partida contra o São Paulo, às 19 horas desta quinta-feira (14), é importantíssima para o Ceará. Trata-se de um confronto direto entre duas equipes que estão coladas na classificação e buscando distância da zona de rebaixamento. Enquanto o Vovô é o 14º, com 29 pontos, o Tricolor ocupa a 13ª posição, com um ponto a mais. Além disso, o Alvinegro tem a missão de conseguir quebrar vários tabus contra o time paulista.

O primeiro deles é de voltar a vencer o Soberano. Já são seis anos sem conseguir triunfar no duelo contra o atual campeão paulista. No período, foram disputados oito jogos, com cinco empates e três vitórias do São Paulo.

O último triunfo do Vozão no confronto foi por 2 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2015, no dia 20 de agosto daquele ano. No Morumbi, Rafael Costa marcou os 2 gols dos cearenses, e Alexandre Pato descontou para os paulistas.

No Brasileirão

Legenda: Ceará nunca venceu o São Paulo jogando no Morumbi, mesmo em anos anteriores Foto: Thiago Rodrigues / FotoRua

Considerando apenas jogos do Campeonato Brasileiro, o tabu é ainda maior. São 11 anos sem que o Ceará ganhe nenhum jogo sequer do Tricolor do Morumbi, com nove jogos disputados, sendo cinco empates e quatro vitórias do Expressinho Tricolor. Com o detalhe: como visitante, o Alvinegro jamais venceu o São Paulo pela competição.

A última vitória do Vovô no confronto pela Série A foi por 2 a 0, pela 31ª rodada da edição de 2010, no dia 24 de outubro daquele ano. No Castelão, Magno Alves e Diego Sacoman anotaram os gols.

Desde que retornou à Primeira Divisão, em 2018, o Ceará não venceu o São Paulo nenhuma vez.

Desempenho como visitante

Legenda: Tiago Nunes busca a primeira vitória no comando do Ceará como visitante Foto: Thiago Gadelha/SVM

Além dos tabus contra este adversário em específico, o Ceará busca também quebrar a marca negativa de não ter vencido nenhum jogo fora de casa nesta edição do Brasileirão. O Vovô é o pior visitante do campeonato e é o único time que ainda não triunfou longe de seus domínios.

Até aqui, são seis empates e cinco derrotas em 11 jogos fora de casa, com aproveitamento de apenas 18,2%.

Os tabus não entram em campo. Mas as marcas refletem uma dificuldade histórica que o Ceará sempre teve ao enfrentar o São Paulo fora de casa, além de mostrar como o Alvinegro tem apresentado problemas para demonstrar boas atuações como visitante em 2021.

A equipe de Tiago Nunes precisará mostrar muita força mental para garantir uma vitória que seria histórica.