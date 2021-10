Rigoni inicia tratamento de lesão e é dúvida no São Paulo para jogo contra Ceará

O que era uma preocupação virou uma grande dúvida para o técnico argentino Hernán Crespo no São Paulo. O clube tricolor pode ter o desfalque do atacante Emiliano Rigoni na partida contra o Ceará, nesta quinta-feira, às 19 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco nesta terça, o jogador, que saiu ainda na primeira etapa no empate contra o Cuiabá reclamando de dores na coxa esquerda, fez trabalhos no Reffis.

Caso não haja uma evolução no seu quadro clínico, o argentino fará exames de imagem nesta quarta-feira para detectar o grau da sua lesão. Vale lembrar que em julho, Rigoni sentiu um edema na coxa direita e foi desfalque da equipe por três partidas - diante de Bahia e Fortaleza, pelo Brasileirão, e contra o Racing, na Argentina, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Substituto

Se Rigoni não jogar, Hernán Crespo deve substitui-lo por Marquinhos, opção imediata na posição do argentino usada, inclusive, no duelo em Cuiabá na segunda-feira. William, Igor Vinicius e Galeano são os outros jogadores no departamento médico do São Paulo.

O camisa 77 vem sendo um dos destaques do São Paulo na temporada 2021, mesmo chegando ao clube depois do título do Campeonato Paulista, em maio. Rigoni anotou 11 gols, dois a menos do que o centroavante Pablo, e ocupa a vice-artilharia do time tricolor neste ano.