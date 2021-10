Adversário do Ceará, São Paulo demite Hernán Crespo às vésperas de confronto

O São Paulo, adversário do Ceará nesta quinta-feira (14) pelo Campeonato Brasileiro, demitiu o treinador Hernán Crespo. A diretoria do clube resolveu demitir o treinador nesta quarta-feira após desempenhos e resultados ruins na competição, como o empate em 0 a 0 com o Cuiabá na última segunda-feira, em uma das piores atuações do time paulista no campeonato. O São Paulo não vence há 5 jogos e está em 12º na Série A, com 30 pontos.

NOTA OFICIAL

Em comum acordo, Hernán Crespo deixa o comando do São Paulo



Saiba mais: https://t.co/71yAC7aHHI

O São Paulo enfrenta o Ceará na quinta-feira, às 19 horas no Morumbi, pela 26ª rodada da Série A e deve ser comandado pelo auxiliar técnico Vizolli.

Aos 46 anos, Crespo deixa o São Paulo com um título Paulista no currículo, encerrando um jejum do clube de quase nove anos sem troféus no futebol profissional.

Eliminações

A passagem de Crespo no time paulista foi marcada por eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. No torneio sul-americano, uma derrota por 3 a 0 para o rival Palmeiras marcou o fim da participação tricolor, ainda na fase quartas de final, após o empate em 1 a 1 em casa.

Na Copa do Brasil, a eliminação nas quartas de final veio depois de uma derrota por 3 a 1 para o Fortaleza, em partida na qual o São Paulo foi amplamente dominado. Na ida, um empate em 2 a 2 no Morumbi.