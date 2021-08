Fortaleza marca no fim e arranca ótimo empate com o São Paulo fora de casa pela Copa do Brasil

O Fortaleza conquistou um grande resultado na noite desta quarta-feira (25), no Morumbi pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. O Leão foi buscar um empate em 2 a 2 com o São Paulo após estar perdendo pois dois a zero, com um gol de Romarinho aos 47 do 2º tempo.

Com o resultado, o Tricolor de Aço precisa de uma vitória por qualquer placar no Castelão, no dia 15 de setembro, para chegar pela 1ª vez nas semifinais da competição nacional. Um novo empate, por qualquer placar, já que não há mais o critério de gols fora de casa, levará a decisão para os penaltis.

Rigoni marcou os dois gols do Sâo Paulo, 23 e 33 minutos, mas o Leão foi para cima e buscou o empate, com gols de Yago Pikachu aos 38 e Romarinho, aos 47 minutos.

O Leão volta a campo, agora pelo Campeonato Brasileiro, no dia 30, contra o Cuiabá, às 21h30 no Castelão, defendendo seu lugar no G4.

O jogo

O Fortaleza começou o jogo mais ousado que o time da casa, criando logo as melhores chances. Wellington Paulista teve a melhor delas, acertando o travessão. Do lado do time da casa, Rigoni recebeu de Daniel Alves na cara do gol e parou no arqueiro Boeck.

Na etapa final, o jogo ficou mais pegado, mais disputado, com poucas chances até os 20 minutos.

Até que o São Paulo marcou duas vezes e abriu vantagem: aos 24 minutos, Rigoni recebeu de Reinaldo, cortou a marcação e bateu de pé esquerdo, contando com desvio em Jussa para marcar. Aos 34, partiu com liberdade após belo passe de Liziero e bateu na saída de Boeck.

O time paulista ainda poderia ter feito o 3º gol, mas Reinaldo perdeu ótima chance, parando em Boeck.

Em grande desvantagem para o jogo de volta, o Fortaleza foi para cima e contou com uma falha de Volpi para voltar para o jogo. Aos 39, Volpi saiu mal do gol em lançamento de Robson e Yago Pikachu só empurrou para o gol vazio.

O resultado já era aceitável para o Tricolor cearense ao diminuir o placar, chegando vivo para o jogo de volta no Castelão, mas a equipe de Vojvoda sempre quer mais.

E nos acréscimos, o Leão empatou o jogo aos 47 minutos: Henríquez dominou na ponta direita com liberdade e cruzou para Romarinho definir o empate.

Um empate com sabor de vitória para o Tricolor de Aço, que viu se viu em grande desvantagem ao sofrer dois gols e foi buscar um empate que o deixa com grande chances de classificação no confronto em casa no Castelão pela inédita vaga na semifinal.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 2 FORTALEZA

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 25 de agosto de 2021, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Gols: Rigoni, aos 23 e 33 do 2ºT; Pikachu, aos 38 do 2ºT, e Romarinho, aos 47 do 2ºT (São Paulo)

Cartões amarelos: Gabriel Sara (São Paulo)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Nestor (Liziero), Benítez (Gabriel Sara) e Reinaldo; Rigoni (Luciano) e Pablo.

Técnico: Hernán Crespo.

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Yago Pikachu, Tinga,Titi e Lucas Crispim (Ronald); Felipe, Ederson (Edinho), Jussa e Matheus Vargas (Romarinho); David (Robson) e Wellington Paulista (Henríquez).

Técnico: Juan Vojvoda.