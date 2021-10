Contra o Grêmio, Fortaleza tenta voltar a vencer no Castelão pela Série A após mais de dois meses

A derrota por 3 a 0 para o Flamengo é página virada no Pici. O Fortaleza agora volta as atenções para a partida contra o Grêmio, às 20h30 desta quarta-feira (13), e a missão é de tentar voltar a vencer no Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro, após mais de dois meses.

Em jogos válidos pelo Brasileirão, o último triunfo do Tricolor foi por 1 a 0 sobre o Bragantino, no dia 25 de julho. Desde então, foram seis partidas, sendo cinco como mandante (e um Clássico-Rei contra o Ceará, em que o Leão do Pici era o visitante), com quatro derrotas e dois empates.

Além de ter perdido para o rival Alvinegro, o Fortaleza empatou com Santos (1 x 1) e Cuiabá (0 x 0) e foi derrotado, na sequência, por Atlético-MG (0 x 2), Atlético-GO (0 x 3) e Flamengo (0 x 3).

Os resultados recentes fizeram o time comandado por Juan Pablo Vojvoda perder o posto de melhor mandante do Brasileirão, caindo para a 5ª posição no ranking. Até aqui, em 12 jogos atuando em casa, o Fortaleza acumula seis vitórias, três empates e três derrotas, com 58,3% de aproveitamento.

Presente ao torcedor

O objetivo, também, é de presentear o torcedor com boa atuação e bom resultado, já que o Tricolor acabou sendo derrotado nos dois jogos que fez após o retorno do público ao estádio, ambos por 3 a 0.

Após a partida contra o Grêmio, o Fortaleza voltará a jogar fora de casa, contra a Chapecoense, às 19 horas do próximo sábado (16). Na sequência, enfrentará o Athletico-PR, às 19h15min do sábado seguinte (23).