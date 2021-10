Cearense, meia atacante Pêpê, do Fortaleza, é convocada para a Seleção Brasileira Sub-17

A meia atacante cearense Ana Beatriz, a Pêpê, do Fortaleza, foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17. Natural de Fortaleza, a atleta de 15 anos irá participar de treinos no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheral-RJ, que já vêm sendo realizados.

A jogadora participará da quarta fase de preparação da categoria, que vai até o dia 26. Ela comemorou a convocação para Seleção Brasileira.

Pêpê Meia atacante do Fortaleza Quero agradecer a todos, principalmente ao Fortaleza, por ter me dado a oportunidade de tornar meu sonho em defender as cores da Seleção Brasileira em realidade. Me sinto muito honrada e seguirei trabalhando para dar muitas alegrias para a Seleção e para a nação tricolor.

Terceira convocada

A atleta é mais um fruto da base do futebol feminino tricolor. Chegou às Leoas em 2019 e até aqui disputou duas edições do Brasileiro Sub-18 e do Brasileiro Série A2. O diretor do futebol feminino do Fortaleza, Gildo Ferreira, destacou o crescimento técnico de Pêpê e lembrou a convocação de outras jogadoras, como a Awanny e Rebeca.

"Ela já vinha sendo observada, principalmente na visita da Lindsay Camila, que era auxiliar técnica do Seleção Sub-17. Agora chegou a vez dela depois te ter participado do Brasileiro Sub-18, em Sorocaba/SP. E chegou no momento certo. Ela amadureceu, essa convocação foi muito bem-vinda. Diga-se de passagem que nossa gestão junto com toda a comissão e diretoria, essa é nada mais e nada menos que a nossa terceira atleta convocada em pouco mais de 14 anos. Tivemos a Awanny, a Rebeca e agora para nossa grata surpresa a Pepê", analisou.