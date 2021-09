Jogadora cearense do Fortaleza é convocada para a Seleção Brasileira Sub-17

A volante cearense Rebeca Costa, do Fortaleza, foi convocada pela segunda vez para a Seleção Brasileira Sub-17. Natural de Pindoretama-CE, a atleta de 16 anos irá participar de treinos entre os dias 4 e 28 de outubro no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheral-RJ.

A primeira convocação da jogadora ocorreu em julho, quando ainda tinha 15 anos. Apesar da juventude, atuou no time adulto que disputou a Série A-2 do Brasileiro, além de participar dos compromissos do Campeonato Brasileiro Sub-18.

Legenda: Rebeca Costa foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-17 em julho Foto: Adriano Fontes / CBF

"Estou muito feliz por ter recebido a notícia que fui convocada pela segunda vez em menos de 3 meses. Acredito que meu trabalho lá foi ótimo, viram o quanto tenho potencial. É mérito meu e de toda a comissão do Fortaleza Esporte Clube, que me ajuda no dia a dia, a ser uma ótima atleta e uma ótima pessoa fora de campo", comentou ao site oficial do clube.

Rebeca chegou ao time cearense para o plantel de futsal em 2020 e ascendeu ao futebol durante a última temporada. A volante é a segunda das Leoas que recebeu chance de defender o Brasil. No ano passado, a goleira Awanny Miria também foi requisitada em duas oportunidades.