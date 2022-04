Confira os resultados dos jogos de ida da 3ª fase da Copa do Brasil desta quarta-feira (20)

Os confrontos de ida da 3ª fase da Copa do Brasil movimentaram a quarta-feira (20) de futebol, com nove partidas disputadas. Representantes cearense na competição, o Fortaleza venceu o Vitória-BA na Arena Castelão, enquanto o Ceará enfrenta o Tombense-MG às 21h30 (horário de Brasília).

O Atlético-MG, atual campeão da Copa do Brasil, venceu o Brasiliense no Mineirão com três gols do atacante Eduardo Sasha. A goleada do dia na competição ficou com o Athletico-PR que venceu o Tocantinópolis por 5 a 2, com brilho de Pablo e Vitor Bueno.

Resultados da Copa do Brasil desta quarta-feira (20)

Goiás 1 x 2 RB Bragantino

Atlético-MG 3 x 0 Brasiliense

Fortaleza 3 x 0 Vitória-BA

Tocantinópolis 2 x 5 Athletico-PR

Coritiba 1 x 0 Santos (em andamento)

Juventude 2 x 2 São Paulo (em andamento)

Tombense x Ceará - 21h30

Portuguesa-RJ x Corinthians - 21h30

Botafogo x Ceilândia-DF - 21h30