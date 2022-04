Análise: Fortaleza joga bem e, em noite de Romero, encaminha classificação contra um frágil Vitória

O Fortaleza encerrou a pior sequência de derrotas na era Vojvoda da melhor maneira: vencendo e, principalmente, jogando bem. O Tricolor se impôs desde o início e foi superior ao Vitória-BA o tempo inteiro no triunfo por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (20), na Arena Castelão.

O resultado foi construído naturalmente e em ritmo de treino, com o time de Vojvoda controlando as ações do início ao fim. Os 18.100 torcedores que compareceram ao Gigante da Boa Vista não tiveram sustos.

Logo no jogo de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil, o Leão do Pici encaminhou a classificação às oitavas de final, já que o time baiano precisa vencer por 4 gols de diferença na volta para avançar (ou 3 para ao menos levar para os pênaltis). Algo bastante improvável, pela diferença abissal entre as equipes.

O Fortaleza tem mais qualidade e mereceu triunfar. Mas vale destacar como é ruim esse time do Vitória-BA. Um grande do futebol nordestino que vive uma situação de completa pequenez. É um time absolutamente frágil e que não mostra nada. Não à toa perdeu os dois primeiros jogos na Série C do Brasileiro (um deles para o Floresta, em casa). É, sem dúvidas, um dos piores Vitórias da história.

Romero

O grande nome do jogo foi o atacante Silvio Romero. Titular, ele marcou os dois primeiros gols ainda na etapa inicial. Ambos de dentro da área e com apenas um toque na bola, mostrando bom senso de posicionamento e qualidade na finalização. Gols de centroavante (assim como outros já anteriores marcados por ele).

Ao todo, o argentino já balançou as redes adversárias seis vezes na temporada. Vai cavando seu espaço de titular.

Outros destaques

Legenda: Moisés tem seis gols na temporada Foto: Thiago Gadelha/SVM

Mas o camisa 18 não foi o único que apareceu bem. Destaque para Lucas Lima, bastante participativo e que construiu muito bem toda a jogada do primeiro gol.

Na defesa, Brayan Ceballos teve mais uma atuação positiva. O jovem de apenas 20 anos vai se destacando pela velocidade e boa estatura, vencendo duelos individuais principalmente na bola aérea.

De volta ao time titular, Lucas Crispim também foi destaque, participando bastante da armação de jogadas e com excelente percentual de acertos nos passes. De 79 tentados, acertou 78 (errou apenas 1!!!).

Legenda: Lucas Crispim fez bom jogo Foto: Thiago Gadelha/SVM

Moisés não fazia jogo de destaque, mas marcou o 3º gol aproveitando assistência de Romarinho (que também entrou bem) e chegou ao 6º gol na temporada, encerrando jejum de quase um mês, já que não marcava desde o dia 23 de março, na goleada sobre o Atlético-BA.

O foco do Tricolor agora se volta para o Caucaia, adversário na final do Campeonato Cearense, e antes de uma disputa de título, nada melhor que vencer jogando bem em uma competição tão importante como a Copa do Brasil.