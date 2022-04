Fortaleza tem pior sequência de derrotas na 'era Vojvoda'

O Fortaleza perdeu por 2 a 1 de virada para o Internacional neste domingo (17) e atingiu uma marca negativa inédita desde a chegada do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Esta é a pior sequência de derrotas do Tricolor na 'era Vojvoda'.

São quatro partidas seguidas perdidas: Colo Colo-CHI (2x1), Cuiabá (1x0), River Plate-ARG (2x0) e Internacional (2x1). E é claro que o nível dos adversários deve ser considerado. Mas é preciso, também, reagir rapidamente, já que com estes resultados, o time não conquistou nenhum ponto em duas competições importantes, Libertadores e Brasileirão

A última vez que o Fortaleza perdeu quatro partidas em sequência foi em 2020, entre outubro e novembro, quando foi derrotado por Fluminense (1x0), Athletico-PR (2x1), Bahia (2x1) e São Paulo (3x2), pelo Brasileirão daquele ano.

Sob comando do técnico argentino, o Leão do Pici já passou mais partidas sem vencer. Entre outubro e novembro de 2021, foram seis jogos sem triunfar, mas com um empate no meio, (3 derrotas, uma empate e outras duas derrotas), evitando uma maior sequência de partidas perdidas.

O próximo desafio (e chance de acabar com a sequência negativa) é na quarta-feira (20), contra o Vitória-BA, pela Copa do Brasil.