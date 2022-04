Fortaleza sai na frente, mas perde de virada para o Internacional no Brasileirão

O Fortaleza foi vencido pelo Internacional na segunda rodada do Brasileirão. De virada, o Colorado fez 2 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre. Yago Pikachu abriu o placar. D’Alessandro e Alemão viraram o marcador para os donos da casa. É a segunda derrota consecutiva do Tricolor do Pici no torneio nacional.

O próximo desafio do Tricolor será no Campeonato Cearense. A equipe comandada por Vojvoda enfrenta o Caucaia na sexta-feira (22), na Arena Castelão. Já o Inter visita o Fluminense na terceira rodada. A partida será no sábado (23).

O JOGO

No primeiro tempo, as equipes pouco agrediram no setor ofensivo. O Fortaleza trabalhou mais a bola e conseguiu chegar com mais perigo, principalmente pelo meio. O Colorado tentou pelas laterais, mas ficou na defesa Tricolor. Recuado nas linhas de defesa, o Inter apostou nos contra-ataques

Os donos da casa apertaram a saída de bola do Leão. Juninho Capixaba e Pikachu buscaram levar a bola para a frente. Moisés recebe de Matheus, chuta mal e perde chance de abrir o placar. Aos 28’, o Inter respondeu com lance perigoso de Wesley e Maurício.

Aos 50', Johnny puxa Landázuri. Arbitragem marca penalidade. Pikachu cobra e abre o placar. No minuto seguinte, D’Alessandro empata o jogo em contra-ataque com velocidade.

No segundo tempo, o Inter aumentou a pressão. O Fortaleza teve um pênalti, mas Pikachu bateu mal e perdeu a chance de virar o placar. Max faz importantes defesas, como o cabeceio de Wesley. Crispim e Kayzer deram mais movimentação no ataque.

Sem descanso, os anfitriões seguraram o ritmo no ataque e conseguiram vantagem aos 44’, com Alemão. Ele recebeu na área e chutou rasteiro, sem chance para defesa de Max Walef. Com o 2 a 1, o Inter conquistou a primeira vitória na competição. Já o Tricolor amarga a segunda derrota no torneio.